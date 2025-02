Egy éve bukott bele a kegyelmi ügybe Novák Katalin, távozása így alakította a magyar politikát

„Államfőként ma utoljára szólok Önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről” – egy éve ezen a napon, 2024. február 10-én jelentette be Novák Katalin, hogy a nyolc nappal korábban kirobbant kegyelmi botrány miatt távozik a posztjáról. Az évfordulón visszatekintünk, hogy mi történet a kegyelmi ügy kirobbanása óta, miként alakította a közbeszédet és a politikát Magyarországon.

A köztársasági elnök 2023 áprilisában, Ferenc pápa budapesti látogatása ürügyén kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének. K. Endrét azért ítélték el, mert arra próbálta kényszeríteni az otthon egyik lakóját, hogy vonja vissza a pedofil igazgató ellen tett vallomását, aki 2004 és 2016 között legalább tíz kiskorú fiút zaklatott. K. Endrét jogerősen egyrendbeli bűnsegédként elkövetett kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete és egyrendbeli vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt ítélték szabadságvesztésre, közügyektől és foglalkozástól eltiltásra. K. Endre a bicskei pedofilügyben elítélt igazgató, V. János bűntársa volt.

A köztársasági elnök egy videóüzenetben kifejtette: azért vállalta a köztársasági elnöki feladatot, mert szenvedélyesen szereti Magyarországot, „és mert hiszek önökben, hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli, egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hiszek a csendes többségben, a mindennap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, az egyenes tartásban és a szeretet erejében. Ezeket az értékeket nagyszüleinktől, szüleinktől kaptuk, és gyerekeinknek, unokáinknak szeretnénk továbbadni.” Novák Katalin bocsánatot kért azoktól is, akik most úgy érzik, hogy cserben hagyja őket, akik most úgy érzik, hogy a gyűlölet legyőzte a szeretetet.

A történet pedig ezzel még nem ért véget...