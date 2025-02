Karácsony Gergely bejelentette, hogy indulhatnak a metróbuszok Budapesten

Karácsony Gergely főpolgármester a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy hamarosan elindulhatnak a metróbuszok Budapesten. A hírre Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke is reagált, aki szerint nem azzal van a baj, hogy új buszjáratok indulnak, hanem azzal, hogy ez – a Városházán is érzik – nem egy nagy teljesítmény.