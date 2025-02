Berlinben fogták el a Motherless-ügy elkövetőjét

A Motherlesst 2005-ben regisztrálták Prágában, az oldal készítői úgy definiálják, mint egy „erkölcsmentes” fájlmegosztót, amelyre minden tartalom a felhasználótól kerül fel. Az üzemeltetők gyakran hangsúlyozzák, hogy minden, ami felkerül, az legális, és ami törvénybe ütközik, azt azonnal törlik.

Az „archie147” nevű fiók tevékenységére 2024. augusztus 17-én egy Redditen közzétett bejegyzés hívta fel a figyelmet, ugyanis több magyar nőt is felismertek a feltöltött fotókon. Tömeges felháborodást váltott ki a közösségi médiában, hogy a weboldalon olyan hozzászólásokat fűztek a képekhez, hogy miként ölnék meg a személyeket szexuális együttlét alkalmával – olvasható a police.hu oldalán.

Az elkövető oldalán szereplő bemutatkozó szövegében az szerepelt, hogy az általa feltöltött lányok nagy részét ismeri. Profilját még augusztus 17-én törölte. Az adatgyűjtés és a sértettek vallomása alapján olyan információ jutott a kibernyomozók birtokába, hogy a gyanú szerint a képeket egy Berlinben tartózkodó magyar férfi tölthette fel a weboldalra. A KR NNI felvette a kapcsolatot a német hatóságokkal, és a nemzetközi bűnügyi együttműködés eredményeként február 6-án elfogták a férfit.

Egy speciális keresőkutya jelzése alapján a konyhai mosogatószekrény hátfala mögött mobiltelefonok és merevlemezek kerültek elő. A rendőrök a 39 éves férfit gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben a KR NNI és a német hatóságok folytatják a nyomozást további sértettek és még szükséges nyomozati cselekmények végrehajtása érdekében.

Az esettel kapcsolatban a Btk. módosítására került sor, bevezették az „internetes agresszió” törvényi tényállását.

Magyar influenszerekről is töltöttek fel képeket

A Reddit nevű oldal egyik felhasználója egyetemi kutatómunkája közben talált rá arra a weblapra 2024. augusztus 17-én, ahol több magyar civil és influenszer teljes alakos képe is megtalálható. Mesterséges intelligenciával készített képek is találhatóak az oldalon, ahol a nőket feldarabolva és kibelezve ábrázolják.

Url Izabell író és influenszer a fent említett Reddit-poszt után indított kampányt a Motherless ellen. Amellett, hogy a TikTokon is felhívta a figyelmet az oldal veszélyeire, a magyar hatóságoknak és az Interpolnak is továbbított videókat, screenshotokat és felvételeket. A közfelháborodás hatására a legdurvább képeket és mappákat eltüntették az azokat feltöltők, azonban véglegesen nem törölték, csupán elrejtették őket. Többek között a Deák Ferenc téren, a 2-es és 4-es metró vonalán készültek a felvételek, egy szolnoki klub vécécsészéje alatt pedig kamerát is találtak.

Mint az később kiderült, a képeket nem törölték, mindössze elrejtették, bizonyos módokon a felhasználók továbbra is hozzáfértek a tartalmakhoz.

Az üzemeltetők szerint teljesen legális

Ahogy azt már fentebb említettük, a Motherless oldalt 2005-ben regisztrálták, az alapítói szerint pedig minden tartalom teljesen legális, ami pedig valamilyen törvénybe ütközne, azt rögtön törlik.

Dés Fanni viszont, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) egyesület munkatársa azt mondta, az oldalra feltöltött képek megvalósíthatnak egyes törvényi tényállásokat. Bár tudomása szerint fizikai bántalmazás a magyar érintettek kapcsán nem történt, az akaratuk ellenére készített képek és videók tekinthetők nők elleni erőszaknak, és természetesen a 18. életévét be nem töltött személyekről készített videók és képek kimerítik a gyermekpornográfia fogalmát.

A magyar hatóságok sokáig nem tudtak mit kezdeni az elkövetőkkel, ugyanis egy másik ország hatásköre alá tartozik az oldal, ráadásul annak természete és a tartalom mozgathatósága miatt az ismeretlen tettes elleni nyomozás elindításán kívül nem tudnak mást tenni. Amellett, hogy a TikTokon nagy közfelháborodást okozott a Reddit-poszt, nagy segítség volt az ügy előremozdításában, hogy számos érintett nő küldött screenshotokat és videókat a magyar rendőrségnek és az Interpolnak.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon (h., k., cs., p. 18:00–22:00, k. 8:00–12:00, sze. 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.