A Publicus Intézet megmérte, mit gondolnak a magyarok Washington szankciójáról

A Publicus Intézet által készített felmérés szerint tízből nyolc magyar hallott arról, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter január elején felkerült az Egyesült Államok szankciós listájára, ami többek között azt jelenti, Rogán Antal nem léphet be az ország területére, és az esetlegesen ott lévő vagyonát befagyasztják – írja a Népszava.

A miniszterrel szemben megfogalmazott amerikai vádakat az emberek 33 százaléka biztosan igaznak, további 17 százaléka pedig valószínűleg igaznak tartja. 21 százalék szerint biztosan nem igazak, 7 százalék szerint pedig valószínűleg nem igazak a vádak, 22 százalék pedig nem válaszolt – derül ki a kutatásból.

A kormánypárti szavazók körében 21 százalék is úgy nyilatkozott, hogy igazak lehetnek a felhozott vádak, ez az arány – vagyis a biztosan és a valószínűleg igaz válaszok együtt – az ellenzéki szavazók körében 77, a bizonytalanok között 43 százalék. Azok körében, akik szerint a miniszter elkövette a fent említett cselekményeket, 91 százalék úgy vélte, Orbán Viktor kormányfő tud arról, hogy Rogán Antal korrupciós cselekményekben vehetett részt.

Ez a fideszes szavazók körében 64, az ellenzékiek esetében 97 százalék, de a bizonytalanok 90 százaléka sem hisz abban, hogy mindez a miniszterelnök háta mögött és tudtán kívül történhetne.

Az ügy bejelentésekor David Pressman arról is beszélt, hogy számos más kormányzati szereplője van a korrupciós hálózatnak. Az emberek fele szerint nagyon valószínű, hogy más kormánytagok is érintettek korrupcióban, ez további 19 százalék szerint is „inkább valószínű”. Az összes válaszadónak csupán összesen 15 százaléka mondta azt, hogy ez egyáltalán nem, vagy inkább nem valószínű.

Az emberek 58 százaléka szerint Rogán Antalnak le kellene mondania a kormányban betöltött pozíciójáról a megfogalmazódott vádak miatt, ezt még a kormánypárti hívek 21 százaléka is így gondolja. A válaszadók több mint kétharmada (72 százalék) úgy vélekedik, a magyar kormánynak érdemben kellene vizsgálnia a Rogán Antalt ért vádakat, ezt a véleményt minden második fideszes is osztja.