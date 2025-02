Hamarosan visszakaphatják a fürdőket a budapestiek, jelentős kedvezmény jöhet a belépők árából

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is arra törekszik, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a budapestiek kedvezményes fürdő és gyógyfürdő használatát. Mind a ketten sajátjuknak tudják be a kezdeményezést, a lényeg mégis az, hogy szinte azonos módon képzelik el ennek megvalósítását: meghatározott időszakban, jelentősen olcsóbban tudjanak fürdőzni a helyi lakosok és a Budapesten tanuló diákok.

Hamarosan minden budapesti kedvezményesen használhatja a fővárosi fürdőket és gyógyfürdőket – közölte Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán, sőt azt a világos célt is megfogalmazta, amely szerint Budapest gyógyvizeinek elsődlegesen a budapestiek egészségét kell szolgálnia.

Mint írja, ennek szellemében javasolta még novemberben, hogy vezessenek be új, kedvezményes időszakokat.

A Fővárosi Közgyűlés november 27-ei ülésén azzal a javaslattal élt a Fidesz, hogy a fürdőnyitás utáni első két órában, valamint a zárást megelőző utolsó két órában jelentős, 70 százalékos kedvezményben részesüljön minden budapesti lakcímkártyával rendelkező személy és Budapesten tanuló diák.

Szentkirályi Alexandra szerint a javaslatot többek között Vitézy Dávidnak „köszönhetően” leszavazta a közgyűlés,

de „most surranópályán visszatért a téma, amit most már Vitézy politikai céljait szolgálva, plagizálva saját név alatt kezdeményezett”. A budapesti Fidesz elnöke úgy látja, hogy az a fontos, hogy a budapestiek végül jól jártak, és bár nem annyira jól, mint az eredeti javaslata szerint jártak volna, de „kezdetnek ez sem rossz”.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője sem maradt sokáig adós a válasszal, Szentkirályi Alexandra posztja alá belinkelte az ő álláspontját, amelyet szintén a Facebookon közölt. Mint írja,

101 pontos programja fontos vállalása volt, hogy a budapesti fürdőket legalább részben vissza kell adni a budapestieknek,

ugyanis a történeti fürdők ma mind nyitvatartásukban, mind árszabásukban szinte kizárólag a turistáknak szóló látványosságok.

Azt javasolta, hogy a Zsigmondy-kártya legyen mihamarabb digitálisan kiváltható és megújítható, és a közeljövőben ezt is integrálják be a Budapest GO applikációba, hogy a már meglévő BKK regisztrációval meg lehessen váltani külön utánajárás nélkül. Szintén döntés született a nagy fürdőkben bevezetendő online időpontfoglalási rendszerről. Javasolta továbbá, hogy a kiemelt budapesti fürdők egyes napokon legyenek akár 22 óráig is nyitva és hogy minden budapesti lakcímmel rendelkező vendég, továbbá a fővárosban tanuló diákok jelentős kedvezményeket kapjanak a fürdőbelépők árából a kevésbé forgalmas időszakokban.

Vitézy Dávid azt ígéri végezetül hogy a hétfői döntés szerint elkezdik kidolgozni annak a részleteit is, hogy lehet-e olyan, a tömegturizmustól mentes órákat bevezetni a fürdőkben, amikor csak a budapestiek mehetnek be.