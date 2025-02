A BME rektora a modellváltásról: Az állam egyszerűen nem akart így több pénzt adni

2024. július 1-jén vette át a BME rektori pozícióját Charaf Hassan, majd pár hónappal később kiderült, hogy valóban modellváltás előtt áll a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Viszont az állami fenntartás után nem alapítványi, hanem céges finanszírozási formát nyújtott be az intézmény a kormánynak, amit a november 13-i ülésen napirendre is tűztek.

Később egy egyetemi fórumon Charaf Hassan ismertette, hogy a rektori vezetés és a jelenlegi fenntartó tárgyalása eredményeként új működési keretrendszert alakítanának ki, amelyben az állam mellett „az egyetem fejlődéséhez többlettámogatást biztosítani tudó, tőkeerős, az egyetem gazdasági, piaci kapcsolatait erősítő hazai vállalat vagy vállalatok is fenntartói szerepet és felelősséget vállalhatnak”.

A rektor kitért arra is, hogy folyamatosan be fog számolni a részletekről, hiszen szerinte az „átfogó és széles körű párbeszédre épülő döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, hogy a BME továbbra is a magyar és nemzetközi műszaki felsőoktatás meghatározó szereplője maradjon”. Ugyanis az újfajta modellváltással az alapítványi egyetemekkel ellentétben a BME nem szorulna ki az Erasmus- és a Horizont-programokból.

Charaf Hassan egy sajtóbeszélgetésen a BME-n arról beszélt kedden, hogy ez az egyetemen túlélt háborúkat és kormányokat az elmúlt 243 éve alatt, így széles spektrumon fedik le a honi foglalkoztatottság műszaki ágazatait. Az egyetem a 320 ezer négyzetméteres területével a Rákóczitól a Szabadság hídig terjed, az országosan védett épületek fenntartása és felújítása pedig nem olcsó és egyáltalán nem egyszerű.

A másik adottság, hogy Magyarországon az államháztatás nem kedvez egy technológiai egyetem fejlődésének. Az ipartól, pályázatoktól és az EU-tól sok bevétele van a BME-nek, ezért nem látszott meg rajta az, hogy az inflációval nem korrigált állami költségvetés egyre kevesebb lett.

Az államnak volt egyfajta megközelítése, de további teljesítményvállalás nélkül ők nem akartak több pénzt adni, ezért az új keretrendszerben oktatási, kutatási és innovációs területen is indikátorokkal mérhető vállalásokat tesz az egyetem

– mondta Charaf Hassan. Ráadásul az államháztartáson belül mindenki naptári évben gondolkodik, el kell költeni az összes pénzt december 31-ig, de ez nem kedvez az egyetemi berendezkedésnek.

Elmondta, hogy már a rektori pályázatában megírta, hogy mire készül és mik a problémák, és ezeket hogyan szeretné kijavítani. Nem várható, hogy az állam hirtelen milliárdokat ad majd az épületek felújítására, ezért döntöttek a modellváltás mellett.

„Messze vagyunk a piactól”

A BME-n a január 1-jei béremeléseknél az alsó táblán a bértábla szerinti 60 százalékot emeltek – „de még messze vagyunk a piactól” –, a felső kategóriáknál pedig durván 30 százalék körül.

Ha emiatt fog tönkremenni az egyetem, akkor menjen tönkre

– mondta. Viszont ez nem a keresete a „kollégáknak” – mondta –, hanem csak az alapbér. „Reményeim szerint március 1-től kilépünk az alkalmazotti bértáblából” – mondta, és egy BME bértáblába lépnek át, ahol már jobban keresnek a tanársegédektől a kutató-professzorokig mindenki, mint a közalkalmazotti státuszban.

BME Fenntartó Zrt. néven hoznak létre fenntartói céget – ezt a minisztérium intézi –, tehát továbbra is az államtól függnek majd, viszont nem lesznek közalkalmazottak. Erről minden BME-dolgozó kapott tájékoztatót, általánosat és személyre szabottat is, hogy tudják, mire számíthatnak márciustól. Szabadságokat 2025-ben még úgy vehetik ki az alkalmazottak, ahogy nekik jobban jön ki: ha a munkatörvénykönyv szerint, akkor úgy, ha a közalkalmazotti foglalkozás szerint, akkor úgy. Pluszban 5 napot biztosítanak minden dolgozónak.

Úgy gondolom, az új csomag az sokkal kedvezőbb

– emelte ki Charaf Hassan. Kiemelte, hogy két ünnep történik egyszerre: egyrészt kikerülnek az államháztartás alól, másrészt átkerülnek a közalkalmazotti modellből a munka törvénykönyve szerinti modellbe.

A BME Fenntartó Zrt.-t az állam értékesíteni fogja – a MOL erős érdeklődő –, és a befutó összegekből fejlesztik majd az egyetemi épületeket – van egy kampuszfejlesztési terv, északtól dél felé haladva. Hassan szerint transzparensen működik és fog működni minden, „mindenért én vagyok a felelős, itt vagyok, lőjetek” – fogalmazott.

„Hiába szeretné ezt valaki átpolitizálni, ezt mi találtuk ki és mi viseljük a következményeket, ezt BME-modellnek hívjuk” – mondta, hozzátéve, hogy külföldön is vannak ilyen modellben működő egyetemek, tehát egyáltlán nem egyedi ez a megközelítés.

A száraz tények

Bihari Péter oktatási rektorhelyettes arról beszélt, hogy a BME-n alapszakot végzett diákok 60–70 százaléka továbbtanul a BME-n, így náluk az a lényeg, hogy egy hallgató ne csak 3–3,5 évre tervezzen, hanem hosszabb távra. „Egyre több szakunk van a milliomosok klubjában” – mondta arra célozva, hogy egyre több szakmájuknál éri el a fizetés az 1 millió forintot, ráadásul nagyon sok helyen a BME-s diploma többletet jelent a jövedelmeknél.

Viszont a minőségi képzéshez fejlesztésekre van szükség, ha továbbra is fenn szeretnék tartani a versenyelőnyüket.

Az alapvető cél, hogy a hallgatók csak azt vegyék észre, hogy az egyetem működése jobb lesz a modellváltással, de képzési portfólió-bővítésen is gondolkodnak (mesterséges intelligencia például), viszont ehhez mindenképpen források kellenek, ezt szolgálja a váltás. Csaknem egy évtizede ezt kommunikálják már a felvételinél is.

A budapesti MIT

Charaf Hassan később arról beszélt, hogy a váltás bizonytalansága „szerencsére” már a nulla felé tendál, tudomása szerint a miniszter már aláírta a papírokat, tehát március 1-től létezni fog a BME Fenntartó Zrt., az állam pedig odahelyezi majd a fenntartói jogokat.

Utána viszont még lehetnek problémák az adás-vétellel, de a „mostani csillagok állása szerint nem látszik semmi probléma”.

Egy értékbecslő cég felbecsüli majd a cég értékét és ha a vevő erre rábólint, akkor nem lesz probléma – legyen szó akár a MOL-ról, akár másról.

A minisztérium felé szerződésben vállalt indikátorokról, a KPI-okról azt mondta, hogy az indikátorai nem olyanok, hogy „mindenkit átrugdosnak”. „A BME tudományos potenciálja látható az országban”, ők ezt szeretnék beárazni, egy BME minőségű képzéssel, miközben a BME marad „az ország műszaki egyeteme”.

Azt szeretnénk, ha a BME lenne a budapesti MIT

– mondta minden szerénység nélkül. 6 év alatt a háromszorosára szeretné emelni az ipari bevételeit, ezt vállalta, amikor rektor lett.

Kiemelte, hogy a BME-nek van egy nívója, 320 pont alatt nem vesznek fel senkit, minimum egy emeltet kérnek érettségiből és az intézményi pontokat is csak minőségi alapon osztják. Azért senkit nem fognak átengedni, hogy „megfeleljenek a KPI-nak”. „Ilyet nem fogok engedni az egyetemen” – szögezte le.

Minőség

„Én örülnék, ha az állam egyáltalán nem maradna a cégben” – mondta a rektor a Fenntartó Zrt.-ről. Véleménye szerint, ha a pályázó cég megveszi az összes részvényt, akkor egyedüli tulajdonos lesz, viszont ha más cégek is érdeklődnek, akkor lehetnek megosztottságok. Vetési Iván, a BME konzisztóriumi tagja fogja vállalni a BME Fenntartó Zrt. vezetését az elején, amíg 100 százalékban az állam a tulajdonos.

Ha megveszi a MOL, nem tudom, hogy marad-e az Iván vagy sem, viszont akkor lesz egy igazgatóság, amiben szeretnénk benne lenni

– fejtette ki. Egy háromtagú felügyelőbizottság lesz a cégnél, amiből a BME is delegált egy jelöltet (Dunai László professzort). A másik két tagról az egyiket tudja a rektor, a másikat még nem, de „minden mozzanatában BME kötődésű emberek lesznek”. Ez a bizottság akkor is marad, ha valaki megveszi a céget.

Hiába veszi meg viszont bárki, a BME működése nem fog változni, továbbra is a minőségi oktatás lesz az első és nem fognak senkit „átnyomni” csak azért, mert a fenntartó ezt követelné. Ugyanígy nem fognak lejjebb adni a felvételi kritériumokból sem, tehát nem fognak könnyebben bejutni az egyetemre a hallgatók, a „nívót” minden elé helyezik az oktatók és a rektor is.

Sok kkv is jelentkezett, hogy ő is beszállna a BME Fenntartó Zrt. részvényvásárlásába, amit a rektor továbbított a MOL-nak is, ráadásul az egyetem is szeretne magának részvényeket vásárolni, így látszik, hogy nagy az érdeklődés a fenntartó szerepének egy kis szeletéért is. Hassan kifejtette, hogy „dupláztuk a doktorandusz ösztöndíjakat”. Ezt is bátor lépésnek nevezte a vezető.