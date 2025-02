Szabályosan halálra kínoztak egy rabot a társai a börtönben

Kegyetlenül kivégezték társukat egy budapesti büntetés-végrehajtási (bv.) intézet rabjai még 2022 nyarán. A férfit többször is bántalmazták, az evést is megvonták tőle, majd túlevésre késztették, és az esti gyógyszerelosztást is megtiltották neki. Végül a férfi belehalt a sérüléseibe. Az üggyel kapcsolatban a vádlottak vezetőszáron, a bv. kommandósainak kíséretében először álltak a Fővárosi Törvényszék bírája elé kedden reggel.