Vitézy Dávid ízekre szedte Karácsony Gergely legújabb bejelentését

Indulhatnak a metróbuszok Budapesten – közölte tegnap Karácsony Gergely. A főpolgármester bejelentéséről itt írtunk részletesen. Vitézy Dávid erre válaszul jelezte, „attól metró, hogy zárt pályán, a közúti forgalomtól teljesen elkülönítetten közlekedik. A képeken néhány példa Mexikóvárosból, Isztambulból, Rijádból és Bogotából – mindegyiken volt szerencsém utazni, volt, ahol tanácsadóként is dolgoztam.”

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azzal folytatta: „Budapest azonban nem a 8 sávos városi sugárutak, hanem a villamosok városa. Itt az út közepén elkülönített sávon közlekedő nagy kapacitású tömegközlekedési járatok a villamosok, a spanyolviaszt nem kell újra feltalálni. Épp ezért Budapesten a villamoshálózat bővítésével lehet igazán előrelépni. Ennek ellenére az elmúlt 8 évben azonban egyáltalán nem épült Budapesten új villamosvonal, még a szükséges tervezések sem indultak el.”

A képviselő kiemelte a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos tervezését, amely „annak ellenére nem indult el még mindig, hogy a javaslatomra a forrást is biztosította a Fővárosi Közgyűlés a költségvetésben. Ezt a projektet például az elmúlt 5 évben legalább négyszer jelentette be a főpolgármester – mégsem történt semmi.”

Nem tudom, most ki és hogy adta be Karácsony Gergelynek, hogy a villamosok helyett inkább egy latin-amerikai és közel-keleti metróbuszmegoldást javasoljon Budapesten. Ugyanis a metróbusz lényege, hogy akkora a kapacitása és olyan gyors, mint egy metró, olyan széles sugárutakkal tagolt városokban, ahol a kötöttpályás megoldás nem épült (még) ki

– hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid, hozzátéve: „A hagyományos, nem metróbuszként működő buszhálózaton persze ettől még bőven lenne mit fejleszteni. A 101 pontos programom 38. pontjában szerepelt, hogy új külvárosi expresszbuszokat indítunk, amelyek a városrészek és fő csomópontok közötti hiányzó kapcsolatokat biztosíthatják – lehet ez inspirálta a főpolgármestert, és aztán adtak neki valami hangzatos nevet. A metróbusz azonban egészen mást jelent, ahhoz kiépített, zárt infrastruktúra jár, ahogy a metróhoz is – ha ez nincs, a metró szóból viccet csinálunk. Ennek olyasféle kudarc lehet a vége, mint amikor a mai szentendrei hévet akarták fejlesztés nélkül átnevezni metróvá néhány éve.”

Vitézy Dávid végül arra is kitért: „Bár külön rendelet szól róla, hogy a BKK hálózati változásokat 60 nappal bevezetés előtt megkapja a Főváros, ez most elmaradt. A Közgyűlés vagy a közlekedéssel foglalkozó szakbizottságunk a főpolgármesteri bejelentés előtt nem kapott semmilyen tájékoztatást. Éppen ezért levélben kértem a főpolgármestert, hogy tartsa be a rá nézve is kötelező jogszabályokat, és haladéktalanul küldje meg a metróbuszok terveit a közlekedési szakbizottságnak. Tudtommal a BKV, a buszszolgáltatók, a szakszervezetek sem tudtak a bejelentésről semmit. Furcsa. Hirtelen olyan érzésem lett, mintha a Rákosrendező kapcsán a Főváros előtt tornyosuló feladattömegről szeretné elterelni a figyelmet a főpolgármester egy hangzatos, de bármiféle konkrétum nélküli bejelentéssel.”