A Demokratikus Koalíció (DK) a fővárosi frakcióvezetők összehívását kezdeményezi, hogy megvitassák a Rákosrendező kérdését. Kiemelték, hogy Budapestnek ugyan sikerült megakadályozni a Mini-Dubaj néven elhíresült projekt megvalósulását, de attól tartanak, hogy a Fidesz nem tett le véglegesen a területtel kapcsolatos elképzeléseiről.

Közleményében Déri Tibor, a DK fővárosi frakcióvezetője úgy fogalmazott:

Budapest nyert, sikerült megakadályozni, hogy Rákosrendező a Fidesz haveri körének újabb luxusmutyija legyen. A Főváros elővásárlási jogával élt, és most már Budapest kezében van a terület, de bár a Fidesz az ajtón kiesett, már az ablakon próbál visszamászni. Ezért a Demokratikus Koalíció kezdeményezi a fővárosi frakcióvezetők összehívását Rákosrendező ügyében.

A politikus megjegyezte, a jövőben a terület fejlesztésének transzparensen kell megvalósulnia, a fejlesztéssel kapcsolatos döntésekbe pedig mindenképp szükség van a helyi lakosok bevonására, mivel a változások hatásai elsősorban őket fogja érinteni.

Budapest vezetésének garantálnia kell, hogy a teljes folyamat nyilvános és ellenőrizhető lesz

– áll Déri közleményében.

Mi történt eddig Rákosrendező ügyében?

Mint arról tájékoztattunk, még 2023 novemberében röppentek fel a hírek azzal kapcsolatban, hogy egy arab üzletember, a dubaji Burdzs Kalifa torony tulajdonosa, Mohamed Alabbar megvenne egy nagy rákosrendezői állami területet, amelyen aztán piaci alapon egy maxi- vagy mini-Dubajt építene Budapesten, a XIV. kerületben. Akkor arról volt szó, hogy Alabbar cége, az Emaar Properties – az Egyesült Arab Emírségek hathatós segítségével – már licitált is a területre, és a kormány fontolgatja az ajánlatot. Karácsony Gergely főpolgármester egyből nekiment a tervezetnek, mondván, a Hősök tere mögé „ormótlan, az ég felé ágaskodó tájidegen tornyokat szeretnének növeszteni. Pont a mi hű, de nemzeti, konzervatív kormányunk emel a hét vezér fölé a Gábriel arkangyalnál hatszor magasabbra törő felhőkarcolót?” – tette fel a kérdést.

Később kiderült, hogy a fővárost elővásárlási jog illeti meg a területtel kapcsolatban, amellyel élt is, január 29-én a Fővárosi Közgyűlés 23 igen és 10 nem szavazat mellett úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő Budapesti Közművek (BKM) Zrt.-vel együtt megveszik Rákosrendezőt. 2024. február 4-én a BKM be is jelentkezett a területért a Nemzeti Vagyonkezelőnél.

Február 6-án meg is jelent a Magyar Közlönyben a kormányrendelet arról, hogy a kormány engedélyezi a terület megvásárlását. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az ügyben a jogi kérdést kellett tisztázni, ami megtörtént, és ezt követően a Fővárost terheli minden kötelezettség a Rákosrendezővel kapcsolatban.

A kormány tudomásul veszi az elővásárlási jog gyakorlását, Budapest köteles a vételár kifizetésére a szerződésben írt szabályok szerint

– mondta a tárcavezető. A miniszter sok sikert kívánt a fővárosnak a területtel kapcsolatban.