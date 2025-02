Vérfagyasztó mészárlást rendezett, két idős asszonyt végzett ki az encsencsi rém

A rendőrség két, különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság nyomozásának a részleteit tárta a nyilvánosság elé, aminek áldozatai mindkét esetben idős asszonyok voltak egy kis szabolcsi településen. A nyilvánosságra hozott információk olyan részletességgel tárják fel az emberöléseket, amilyet csak ritkán lehet olvasni, akkor is maximum bűnügyi regényekben. Egy nyugdíjas nő fejét kalapáccsal verte szét az encsencsi rém, míg másik áldozatát álmából felkeltve szurkálta halálra, majd vágta el a torkát.

Álmából felriasztva agyon lett szurkálva, gyilkosa a torkát is átvágta, de még lélegzett, amikor füstölni kezdtek a mellé pakolt és szándékosan meggyújtott ruhák – számolt be egy kíméletlen gyilkos tetteiről a rendőrség a hivatalos honlapján. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség emberölés minősített esetével, felfegyverkezve elkövetett rablással, életveszélyt okozó testi sértés kísérletével, emberkereskedelemmel, kényszermunkával és lopással vádolja a 26 éves M. Krisztofert.

Vérző fejjel, ájultan feküdt konyhája padlóján a 83 éves O. Katalin, amikor szintén nyugdíjas ismerőse rátalált. Szellemi fogyatékos lányával élt a szabolcsi Encsencsen az áldozat, aki válságos állapotban került kórházba, ahol négy héttel később belehalt a sérüléseibe. A rendőrség a nyomozás részleteit a nyilvánosság elé tárta, amiből kiderül, hogy az idegenkezűség már a nyomozás elején, amit a bűnügyi technikus által a házban talált cigarettacsikk is megerősített, miután az egyetlen rokonával, vagy ismerősével sem lehetett összefüggésbe hozni. Szintén ezt erősítette, hogy az áldozat televíziója is eltűnt.

Miközben a boncolás igazolta a bűncselekmény tényét, újabb minősített gyilkosság történt a településen: a 69 éves K. Andrásnéval végeztek kegyetlenül.

Az idős asszonyt álmából felkeltve összeszurkálta, majd a torkát átvágta a gyilkosa. Az áldozat még lélegzett, amikor a mellé gyűjtött, majd szándékosan meggyújtott ruhák füstölni kezdtek, amit a szomszéd is észlelt az éjjeli órákban.

Az idős nő életét már nem lehetett megmenteni, a füstbe még a kutyája is belehalt, de a gyors észlelés miatt a tűzoltás után eredményes helyszíni szemlét tudtak lefolytatni a hatóság emberei. A korábbi esethez hasonlóan itt is üres volt az áldozat pénztárcája, illetve a hűtőládája is fel volt forgatva. A nő vérében pedig szén-monoxidra bukkant a halottkém.

Vérfoltos készpénz, cigaretta és ürülékben talált kalapács

A rendőrségi nyomozás a gyilkos menekülési útvonalán kezdődött, ahol a sértettől származó zacskózott paprika és pudingpor vezetett el M. Krisztoferhez. A gyanúsítottnál találtak 12 ezer forint készpénzt, azokon vörös foltokkal, amiről később kiderült, hogy az áldozat vére volt. A nyomozók a házban lefoglaltak több kiló felolvadt húst, ami az áldozat hűtőjéből származhatott. Később a település szeméttelepén egy bőröndöt találtak a nyomozók, benne egy szatyornak a fülével, rajta a feltételezett elkövető DNS-mintájával. A szatyrot az áldozat lánya vitte a szeméttelepre, megpakolva azokkal a ruhákkal, amiket később a gyilkos felgyújtott az idős asszony otthonában.

M. Krisztofer végig tagadta az ellene felhozott vádakat, ám a rendőrség újabb és újabb bizonyítékokat talált vele szemben. A genetikai szakértők egy idő után összevonták a két gyilkosság ügyében a nyomozásokat, ugyanis a férfi DNS-ét mindkét helyszínén megtalálták. A gyanúsított otthonában talált cigaretta megegyezett az O. Katalin otthonában talált cigarettacsikkel, amin M. Krisztofer DNS-e is kimutatható volt. Ezen kívül megtalálták az ellopott tévékészüléket is, amelyen szintén rajta volt a kegyetlen gyilkosságokkal gyanúsított férfi „örökítőanyaga”.

A következő perdöntő bizonyíték az M. Krisztofer lakhelyének udvarán lévő kerti illemhely ürüléktartályában talált kalapács volt, aminek a nyele nem merült el, így arról megállapították, hogy mérete és mintázata is megegyezik az O. Katalin fején talált sérülésekkel.

A rendőrség poligráfos vizsgálatot is elvégzett M. Krisztoferen, aminek az eredménye azt mutatta, hogy a gyanúsított valótlanságokat állít. A férfi végig tagadta a gyilkosságok elkövetését, egy korábbi bűncselekmény elkövetését azonban beismerte: korábban egy encsencsi házaspár ingatlanjába hatolt be, ahonnan egy fűkaszával szeretett volna távozni, de a férj rajtakapta, ezért M. Krisztofer rátámadt és összevagdosta egy tapétavágóval.

A rendőrség beszámolója alapján a kábítószerfüggő M. Krisztofer drogok hatása alatt követte el a bűncselekményeket. A nyomozásban a férfi indítékát is sikerült felderíteni: korábban együtt élt egy nővel, akit prostitúcióra kényszerített, a nő által megkeresett pénzből finanszírozta kábítószer-fogyasztását. Egy idő után a nő elmenekült tőle, ami után a férfi „vérengző rablóvá” változott, hogy az emberkereskedésből származó korábbi bevételeit pótolni tudja.

Az ügyészség M. Krisztoferrel szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből való kizárással.