Érkezik a hidegbetörés, Valentin-napon akár havazhat is

A hét első felében nem várható nagy változás Magyarország időjárásában, továbbra is csapadékmentes, napsütéses hideg idő lesz. Eső, illetve havazás a csütörtöktől lehetséges, amikor hidegbetörés következik. Fronthatás kedden nem várható, így az arra érzékenyek fellélegezhetnek.

Kedd hajnalban a délnyugati, nyugati megyékben felhős idő várható, legfeljebb a határvidék közelében lehet szitálás, hószállingózás. Másutt derült lesz az ég. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 10 és mínusz 4 fok között valószínű, a fagyzugokban mínusz 10 fok alatti, míg a felhős dunántúli részeken 0 fok körüli értékek is előfordulnak − olvasható a HungaroMet Zrt. előrejelzésében.

Napközben továbbra is általában derült, napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati, nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik, miközben estétől határozottan vastagodni kezd. Csapadék nem várható. A délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul.

Kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Anticiklon peremén helyezkedünk el, az időjárási frontok elkerülik térségünket.

A hét végétől észak felől hideg légtömeg éri el térségünket. A HungaroMet Zrt. közösségi oldalán megosztott fáklyadiagramokon az is látszik azonban, hogy csapadék inkább a hidegbetörés előtt várható a hét közepe tájékán. Mint általában, most is a csapadék formája és mennyisége az, ami bizonytalan. Délnyugaton az esőnek, északkeleten a hónak van nagyobb esélye, de ahogy érkezik a hideg légtömeg, egyre inkább utóbbi válik jellemzővé.

