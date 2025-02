A MÁV szerint műszaki meghibásodás okozhatta a Keleti pályaudvaron történt mozdonytüzet

Villamos fűtőmozdony kapott lángra január 17-én a Keleti pályaudvar kocsiműhelyénél. A MÁV munkatársainak sikerült kimenteni több mint 30 vasúti kocsit, ezzel elkerülve a további károkat. A vasúttársaság szerint műszaki meghibásodás állhat a baleset hátterében, de a tűz keletkezésének pontos okát továbbra is vizsgálják a szakemberek.

Tűz ütött ki a Keleti pályaudvar kocsiműhelyénél január 17-én az esti órákban, az egyik tárolóvágányon álló villamos fűtőmozdony kapott lángra, majd a tűz átterjedt egy másik fűtőmozdonyra is. Azonban 11 munkás „hősies, gyors és profi cselekvésével” több mint 30 vasúti kocsit sikerült kimenteni szomszédos vágányokról, ezáltal elkerülve a további károkat – olvasható a MÁV-csoport oldalán megjelent közleményben.

A szakemberek továbbra is vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okát, ugyanakkor úgy vélik, valószínűsíthetően műszaki meghibásodás áll a háttérben, nem szándékosság.

Mint írják, bár hosszabb ideig elhúzódik a helyreállítás folyamata – a két előfűtő mozdony használhatatlanná vált, s a hozzájuk kapcsolódó kábelek is megrongálódtak – az utasok ebből semmit sem érzékelnek majd. A szakemberek több villanymozdonyt állítottak be a járművek előfűtésére, olyanokat, amelyeket vonatok vontatására nem használtak. Illetve módosították a pályaudvar éjszakai technológiai rendjét is.

A MÁV kollégái „bátorságuk elismeréséül” pénzjutalomban és vezérigazgatói dicséretben részesültek.

Vasutasnak lenni több mint munka: hivatás. A hivatását pedig nem csupán az eszével, a tudásával szolgálja az ember, hanem a szívével is. Így történhet meg, hogy a vasutasok akár a saját testi épségükkel sem törődve cselekszenek, ha a helyzet úgy kívánja. Január 17-én pedig szükség volt erre az elhivatottságra, amiért most 53 ezer kolléga és sok millió utas nevében köszönetet mondunk

– méltatta az elismerésben részesülőket Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója.

Füstmérgezést kapott az egyik dolgozó

Bár a mentés sikeres és eredményes volt, az egyik dolgozó a mentési munkálatok közben rosszul lett, és füstmérgezés gyanújával szállították kórházba a helyszínről.

Váczi Viktor, a MÁV-csoport szóvivőjének elmondása alapján az oltási munkálatokat követően két órával a pályaudvar ismét teljes kapacitással működött, valamint a pályaudvaron várakozók az oltás ideje alatt sem voltak veszélyben.

Később videót töltött fel a MÁV-csoport, amelyen bemutatták a Keleti pályaudvaron történt tűz okozta károk mértékét.