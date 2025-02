Megvannak a rendőrségi felelősök a meggyilkolt japán nő ügyében

Sokáig balesetként kezelte a január 29-i lakástűzben elhunyt kétgyermekes családanya ügyét a rendőrség, később aztán kiderítették, hogy az áldozat volt férje gyilkolta meg gyermekei anyát. Az ügy elindulása és a tettes elfogása közötti időszakban azonban a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hivatalos oldala több sértő kommentet is fűzött az áldozat ismerőseinek és az ügyről érdeklődőknek a megjegyzéséhez. Ráadásul kiderült, hogy az áldozat többször is feljelentette volt férjét, aki halálosan meg is fenyegette a nőt, azonban a feljelentések miatt a rendőrség nem indított nyomozást. Az ügy lezárása után végül BRFK bocsánatot kért és a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálását rendelte el.