Orbán Viktor döntött Rákosrendezőről, Lázár János és Karácsony Gergely is érintett

Lázár János – miután közölte, hogy Orbán Viktor kormányfő az ÉKM hatáskörébe utalta a rákosrendezői területtel összefüggő ügyeket –, hangsúlyozta: „Az első lépés a MÁV-os területek kijelölése, és ezzel párhuzamosan a főváros oldaláról 330 ezer köbméternyi szemétnek az elszállítása. Erre az arab befektető azt mondta, hogy 25 milliárd forintig ezt a tevékenységet elvégzi. A főváros belép a külföldi befektető helyre, azonnal meg kell kezdje a szemét elszállítását, 25 milliárd forintig vállalva ennek a finanszírozását”.

Mi minden szükséges adminisztratív, jogtechnikai segítséget a hulladék elszállításához megadunk. Ami egészen biztos, hogy amikor a tulajdonjogát a fővárosnak bejegyzik, másnap reggel a főpolgármesternek meg kell kezdenie a szemét elszállítását

– szögezte le Lázár János.

A miniszter hangsúlyozta: „Minden további együttműködés és minden további fejlesztés annak a feltételében valósulhat csak meg, hogyha a főváros a szemetet elviszi. A szemét a fővárosiaké, végre a főpolgármester takarítsa el a szemetet, és ha kell, akkor vegye igénybe a fővárosiak segítségét ehhez”.

Karácsony Gergely: Miniszter úr láthatóan nem olvasta el az adásvételi szerződést

Karácsony Gergely Facebook-oldalán úgy vélekedett, „ahogy az várható volt, beindult a kormányzati úthenger Rákosrendező ügyében, propagandástul, kormányostul, fideszestül. Pont úgy beszélnek össze-vissza, mint amikor azt magyarázták, nincs is Budapestnek elővásárlási joga. Nos van, élünk is vele, hogy Rákosrendező ne az arab befektetőket és a kormányközeli oligarchákat, hanem a város jövőjét szolgálja”.

A főpolgármester Rákosrendezőt a város szégyenének nevezte, hozzátéve: „Azért az, mert a tulajdonos magyar állam évtizedekig nem volt gondos gazdája a területnek. Nemcsak eltűrte az illegális hulladéklerakást, de maga is aktívan részt vett ebben: a Budapest Sportcsarnok építési hulladéka vagy éppen vasúti talpfák mind-mind ott végezték. Amint Budapest birtokba lép, megkezdi ennek az áldatlan helyzetnek a felszámolását. Ha valaki, akkor a BKM képes erre. Most szólok, ez sem fog menni egyik napról a másikra, de az állammal szemben mi neki fogunk állni, tesszük a dolgunkat”.

Örömmel vettem a bejelentést, hogy a kormány kijelölte Lázár János miniszter urat a Rákosrendezővel kapcsolatos feladatok kormányzati felelősének. Azt már kevésbé szemlélem örömmel, hogy miniszter úr láthatóan nem olvasta el az adásvételi szerződést. Minden kormányzati nyilatkozattal szemben a magyar állam úgy adta el a területet az arab befektetőnek, hogy a vevő nem vállalt kötelezettséget a terület megtisztítására. Az adásvételi szerződés V. 4. pontja szerint a magyar államnak és a vevőnek, immár a Fővárosi Önkormányzat cégének külön megállapodást kell majd kötnie a környezeti károk és a hulladékok kezelésének és a költségek viselésének kérdésében

– hangsúlyozta Karácsony Gergely, jelezve, hogy ők készen állnak, „a kommunális hulladék elszállítását a Budapesti Közművek azonnal megkezdi, amint birtokba lép. A kormányzat viszont ne akarja Budapest nyakába varrni az állam és a MÁV szemetét. A Budapest Sportcsarnok építési törmelékét és a MÁV hulladékait az államnak kell elszállítania. A BKM természetesen erre is kész, de a számlát a hulladék lerakójának kell állnia”.

A főpolgármester szerint „Lázár miniszter úr elsősorban a fővárosnak szeret feladatokat adni, igazán kedves, de az adásvételi szerződés egyértelmű: kötelezi a kormányt és Budapestet is. A kormányt egyebek mellett a vevő által a projekt sikeréhez kért jogszabályok módosítására, illetve 800 millió euró értékű közlekedésfejlesztés megvalósítására. Gondolom, miközben miniszter úr Budapestnek oszt feladatot, a sajátját is elvégzi. Újra mondom: ilyen léptékű beruházás nem valósítható meg máshogy, csak partnerséggel, igen, kell hozzá a kormány is. Budapesten nem fog múlni, a kormánynak pedig csak ahhoz a nyilvánvaló igazsághoz kell tartania magát: ami járt volna az arab milliárdosnak, az jár a budapestieknek is. Rajtam nem múlik, kezdjük a tárgyalásokat mihamarabb”.

