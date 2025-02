Az emberek többsége nehezen ismeri fel, hogy veszély fenyegeti

Már 22. alkalommal hirdetik meg a Biztonságos Internet Napot, a világ 180 országában február 11-én programokkal hívják fel a figyelmet a tudatos internethasználatra. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez.

Először furcsán néztek ránk, azóta egyre többen felfigyeltek a téma fontosságára

– emlékezett vissza Edvi Péter a szervezet alapító elnöke, hozzátéve: csaknem 30 éve foglalkoznak a média és az internet fiatalokra gyakorolt hatásával. „Legyen szó gyerekekről, szülőkről vagy technológiai szakemberekről, mindannyiunk felelőssége egy pozitív digitális közösség kialakítása” – hangsúlyozta.

Ami felkerül a netre, ott is marad

„Jelentős veszélyforrás, hogy a kiskorúak idejük nagy részét az online térben töltik, miközben személyiségük éretlen, érzelmileg könnyebben befolyásolhatók” – emelte ki előadásában dr. Nagy Tamás rendőr őrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Kiberfelderítési Főosztály Kiberfelderítő Osztály megbízott osztályvezetője.

Míg korábban a személyes és pénzügyi adatokkal való visszaélés jelentette a legnagyobb fenyegetettséget, egy olyan világban, ahol az AI bárki számára ingyenesen elérhető, már a kép-és videótartalmakat is könnyen manipulálhatnak a rosszindulatú felhasználók

– mutatott rá, hozzátéve: egy egészen rövid, néhány másodperces felvétel is elég ehhez. A következő 5-10 évben az mesterséges intelligencia meghatározó lesz a társadalmi működés szempontjából. Aggasztónak nevezte, hogy a felmérések szerint már most alig tudja megkülönböztetni egy átlag felhasználó, hogy AI-generált, vagy ember által készített tartalomról van-e szó.

A Nemzeti Kibervédelmi Szolgálat kiadott egy alapvetően felnőtteknek szóló kiadványt arról, hogy milyen veszélyek jelennek meg az online térben. Ezek között az egyik legfontosabb a személyes adatok, felvételek megosztásának kerülése. „Ami felkerül az internetre, ott is marad, mint egy digitális lábnyom”– hívja fel a figyelmet a hatóság. A rendőrőrnagy elmondta: a tapasztalat azt mutatja, hogy felnőtt korban nehéz alakítani a digitális szokásokon, ezért fontos a tudatos használat kialakítása. A Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat együttműködik a hatósággal, továbbítják nekik a biztonsagosinternet.hu-n keresztül érkezett olyan bejelentéseket, amiknél indokolt lehet a vizsgálat, a 2023-as évben 1295 ilyen linkről volt szó. Edvi Péter a jelenlévő szülőknek arról is beszélt, hogy a nagymamát is érdemes bevonni, hiába kevésbé ért a digitális világhoz, nagyobb élettapasztalata miatt előbb észreveheti a veszélyeket.

A veszélyeket felmondják, de nem érzik

Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője a Kék Vonal Lelkisegély-vonal tapasztalatait mutatta be. Évente 28 ezer megkeresés érkezik hozzájuk, elmondása szerint egyre súlyosbodó, komplex problémákról van szó. Egyre több az olyan eset, amelynek kapcsán gyermekvédelmi jelzést kell leadniuk. Azt tapasztalják, hogy nemcsak a felnőttek digitális tudása alacsony Magyarországon, hanem a gyerekeké is. A kamaszok inkább közösségioldal-használók és kevésbé tudatosak, kisebb a félelemérzetük, így nem tudják megvédeni magukat a neten.

Sokan számolnak be cyberbullyingról, ami ritkán csak az online térben zajlik, általában az áldozat ismerősei teszik. Nagyobb ártalmat tud okozni azzal, hogy jóval több emberhez ér el, mint az offline zaklatás

– részletezte a szakember.

A segélyvonalon gyakran értesülnek arról, hogy ismeretlenekkel online felületen beszélgetnek. „A veszélyekről szóló információval sok fiatal találkozik, fel tudják mondani, mint egy leckét, azonban nincs meg az a gondolat, hogy ez vele is megtörténhet” – tette hozzá. Sokszor hallanak olyanról, hogy tinédzserek intim képeket osztanak meg egymással, a küldés utáni másodpercekben rendre megbánják. A szakemberek szerint a felnőttek felelőssége felkészíteni őket a tinédzser kor előtt arra, hogy a konfortzónájukon kívül eső dolgokra merjenek nemet mondani.

Manipulált valóság

Dr. Vápár Zsófia, az NGYSZ Safer Internet Centerének hotline szakértője elmondta, hogy az AI a gyerekekre nézve valódi veszélyt jelenthet, mivel a felvételeket szexuális tartalmak előállításához is felhasználhatják, ez lelkileg traumatizálja a sértetteket. Egy ausztrál nő arcképével éltek vissza az akkor induló Instagramon, felnőttként a mai napig megviseli, ha eszébe jut az eset – hozta fel példaként. Létezik az a jelenség, mikor valós bántalmazásról készült fotókat manipulálnak, három füllel, vagy hat lábujjal próbálják megtéveszteni a hatóságot, mivel vannak nem valódi emberektől származó tartalmak is. Mint rámutatott, a 2023-as évhez képest a technológia olyan fejlődésen ment keresztül, hogy már 2024-re alig lehetett megkülönböztetni a valós tartalmaktól.

A szülőknek a veszélyek csökkentése érdekében azt tanácsolta, hogy minél kevesebb tartalmat posztoljanak a gyerekről, olyat semmiképp, amitől később kínosan érezheti magát. A szakértők ajánlották, hogy felügyeljék a szülők a gyerek digitális viselkedését, szűrjék kiket követnek, kikkel tartanak kapcsolatot. Korábban írtunk arról, hogy létezik egy úgynevezett TALK szabály a kockázatok csökkentésére. Vápár Zsófia ugyanakkor megjegyezte, a mesterséges intelligencia nemcsak veszélyeket, lehetőségeket is rejt magában, a hatóságok munkáját tudják segíteni. Az Interpolnak például a felvételeken a keresett személy azonosításában tud segíteni, csökkentve az elemzők leterhelését – említette.

A gyerekek is komponáltak AI-dalokat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Biztonságos Internet Napon tartotta meg a 6-14 évesek körében meghirdetett AI-dalszerző és albumszerkesztő pályázatának eredményhirdetését. A legjobb pályázatok beküldői kaptak meghívást a rendezvényre. Érkeztek gyerekek Gyuláról, Kaposvárról, Szegedről, Sátoraljaújhelyről, de még a határon túlról, Szlovákiából is. A fiatalok technológiában jártas mentorok irányításával internetbiztonsági játékon vettek részt. Olyan kérdésekre kaphattak választ, hogy milyen kockázatokat rejt, ha nyílt wifi-hálózatokra csatlakoznak fel, illetve a nyilvános USB-porton keresztüli töltés veszélyeit is bemutatták nekik. Etikus hacker közreműködésével bemutattak nekik egy olyan eszközt, amely vezeték nélküli hálózatok tesztelésére alkalmas. A kütyü például arra is jó, hogy a belépőkártyákat be tudja olvasni, de kipróbálták azt is, hogyan lehet vele wifi-hálózatot létrehozni, illetve a készüléken található infrával a tévéképernyőt ki-be tudták kapcsolgatni.

A konferencián elhangzott, hogy 2030-ra a munkahelyek háromnegyedéhez szükség lesz digitális tudásra, ezért is fontos, hogy a felnövő generáció minél otthonosabban, de a veszélyek ismeretében, tudatosan legyen jelen az online térben.

Visszaélés esetén ide lehet fordulni

A 116 111-es telefonszámon éjjel-nappal ingyenesen hívható a Kék Vonal lelkisegély-vonala, honlapjukon keresztül chaten is lehet fordulni hozzájuk anonim módon. Az NMHH Internet Hotline oldalán pedig az is tehet online vagy telefonos bejelentést, aki internetes zaklatással találkozik, illetve az NGYSZ biztonságosinternet.hu oldalán is lehet jelenteni a káros tartalmakat.