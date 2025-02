Egyre jobban keresnek a városi önkormányzati képviselők, többszörös emelés is előfordult

A ciklusváltás után több városban is emelkedtek a képviselői tiszteletdíjak. Egy gyűjtés alapján a megyei jogú városok közül a pécsi testület tagjainak legmagasabb az alapdíja.

A pécsi önkormányzat idén csaknem ötször annyi pénzt fordít a helyi képviselők „ellátmányára”, mint tavaly – írja a Népszava. Ennek része a tiszteletdíj emelése is, amely az előző ciklusban a mindenkori minimálbérrel volt egyenlő, illetve ha valaki két bizottságban elnökként-alelnökként vagy tanácsadóként is szolgált, akkor a díj maximum 507 ezer forint volt. Januártól a képviselői alapdíj 663 ezer forint, több pozíció betöltésével a bruttó 1 millió 259 ezer forint is elérhető.

A pécsi testület megválasztott hat tanácsnokot, valamint elfogadták ugyanennyi településrészi önkormányzat létrehozását, amelyeknek vannak apparátusi költségei. A lap szerint a helyzet részben annak is a következménye, hogy megosztottak az erőviszonyok, a Fidesz és szövetségesei tizenegy, az ellenzéki pártokat integráló tömb kilenc képviselőt delegált a közgyűlésbe, így mindkét oldalnak szüksége van a Mi Hazánk, a Kutyapárt és két civil szervezet képviselőinek szavazatára.

Máshol is emelkedtek a tiszteletdíjak

A lap gyűjtéséből kiderült:

A győri képviselői alapdíj 151 ezer forintról 563 ezer forintra emelkedett. Bizottsági tagsággal együtt 219 ezerről 844 ezerre történt az ugrás. Az önkormányzati tanácsnoki pozíció juttatása a 287 ezres szintről az 1 millió 60 ezres szintre lépett. Pintér Bence polgármester közgyűlési többség hiányában hiába ellenezte a javaslatokat.

Hódmezővásárhelyen a 195 ezer forintos alapdíjat 265 ezer forintra emelték.

Egerben 22 százalékos a növekmény, ezzel bruttó 200 ezer forint lett az alapdíj.

Nagykanizsán az előző ciklus végén 186 ezer forint volt a tiszteletdíj, ezt emelték 260 ezerre.

Szolnokon 12 százalékos az elmozdulás felfelé, a tiszteletdíj bruttó 450 ezer forint. A lépéshez szükség volt arra is, hogy a korábbi három helyett csak egy alpolgármestert választottak. Györfi Mihály polgármester a neki jutó fizetésemelés összegét karitatív célokra ajánlja fel.

A Népszava a Fővárosi Közgyűléstől azt a tájékoztatást kapta, hogy a testületnek az előző ciklusban két tanácsnoka volt, összesen havi 750 ezer forint tiszteletdíjért. A jelenlegi ciklusban egy tanácsnok szolgál 1 millió 767 ezerért. A bizottsági elnökök tiszteletdíja 450 ezer forintról emelkedett 1 millió 767 ezerre. Az önkormányzatnak 2023-ban 41 főtanácsadó és tanácsadó dolgozott, a tiszteletdíjuk összesen havonta 33,3 millió forint volt, most 18 főtanácsnok és tanácsnok dolgozik a fővárosnak, ez összesen 22,5 millió forint kiadást jelent.