Kiderült, melyik választókörzetben indul Vadai Ágnes a 2026-os választáson

2024 novembere óta mutatja be jelöltjeit a Demokratikus Koalíció, akik közül szerdán újabb hatot nevezett meg az ellenzéki párt. Köztük Vadai Ágnest, aki Komárom-Esztergom vármegyében méretteti meg magát a 2026-os országgyűlési választáson. Ezen a héten vasárnap tartja évértékelőjét Gyurcsány Ferenc, aki egy nappal elhalasztotta az eseményt a Fidesz rendezvénye miatt.

Újabb hat országgyűlési képviselőjelöltet mutatott be a Demokratikus Koalíció, mely 2024 novembere óta zajlik. A párt szerint köztük vannak a Fideszt helyben már legyőző, sikeres és népszerű képviselők, valamint a helyi közéletben aktív és elismert, helyi kötődésű jelöltek, akik most lépnek be az országos politikába.

A jelöltek bemutatása csoportosan, egy-egy rövidfilmmel történik, amelyeket a DK különböző médiafelületein mutat be − írta a párt sajtóközleményében.

Pest megye 6. számú választókerületében (Gödöllőn és környéke) dr. Karsai Zsuzsa, a Fővárosi Törvényszék nyugdíjas bírója lesz a DK jelöltje.

Csongrád-Csanád megye 3. számú választókerületében (Csongrád, Szegvár, Szentes és környéke) a Szegváron élő, szentesi születésű Varga Ferenc DK-s országgyűlési képviselő indul.

Hajdú-Bihar megye 6. számú választókerületében (Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúnánás és környéke) Csige Tamás, Hajdúdorog korábbi polgármestere, jelenlegi önkormányzati képviselő lesz a DK jelöltje.

Heves megye 1. számú választókerületében (Egerben és környékén) Balla Péter, a DK helyi választókerületi elnöke, az egri baloldali közösség megszervezője indul a párt színeiben.

Komárom-Esztergom megye 1. számú választókerületében (Tatabányán, Tatán, Bajon, Szárligeten és Vértesszőlősön) Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője lesz a jelölt.

Budapest 16. számú választókerületében (a XVIII., a XX. és a XXIII. kerületben) Bányai Amir Attila, a XXIII. kerület (Soroksár) önkormányzati képviselője indul a jövő évi választáson.

A Demokratikus Koalíció ismételten hangsúlyozta: „A Fidesz nem fogja tudni megakadályozni, hogy a választókerületekben legyen szociáldemokrata jelölt. Csak a baloldal jelöltjeivel győzhető le Orbán Viktor 2026-ban, és a DK nem fogja hagyni, hogy a baloldali, szociáldemokrata emberek képviselet nélkül maradjanak!”

Korábban beszámoltunk róla, hogy Gyurcsány Ferenc elhalasztotta a február 22-ére tervezett évértékelőjét, amit közösségi oldalán jelentett be. Azzal indokolta a halasztást, hogy Orbán Viktor is aznap tartja évértékelő beszédét.

Az elmúlt évet értékelők sorát a Mi Hazánk Mozgalom nyitotta, amely már január 25-én megtartotta eseményét. A Tisza Párt február 15-én, míg a kormánypárt 22-én értékeli a 2024-es évet, a Demokratikus Koalíció pedig a halasztásnak köszönhetően másnap, 23-án tartja rendezvényét.