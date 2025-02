Havazással és ónos esővel mutatja meg kettős arcát a szerdai időjárás

Szerdán napos és borult tájakra egyaránt számíthatunk, délnyugatról indulva az ország több táján is kialakulhat vegyes halmazállapotú csapadék, havazásra és ónos esőre is számíthatunk. Hideg- és melegfronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek, miközben a közlekedőknek is fokozottan oda kell figyelni a csúszós utak veszélye miatt.