Magyar Péter egy évvel azután, hogy színre lépett a Partizán stúdiójában, ismét Gulyás Márton vendége volt. A csaknem kétórás beszélgetésben sok minden szóba került, azonban megoszlanak a vélemények arról, mennyire volt sikeres Magyar Péter szereplése, sőt még arról is, hogy kihez akart szólni a Tisza Párt vezetője. Az azonban biztos, tudja befolyásolni a közéletet.

– közölte az Indexszel Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Dull Szabolcs politikai elemző közösségi oldalán tett közzé egy rövid elemzést, amelyben többek között kifejtette, hogy amíg egy évvel ezelőtt Magyar Péter célközönsége egyértelműen a kormányváltásra kiéhezett ellenzéki tábor volt, és különösen a budapesti ellenzéki közeget akarta meggyőzni, ezúttal a vidéki és a bizonytalan szavazóknak beszélt.

– fogalmazott Dull Szabolcs.

Ezzel szemben Horn Gábor úgy látta, Magyar Péter alapvetően a saját szavazóbázisának, tehát a mai ellenzéki szavazókhoz intézte szavait.

– jegyezte meg Horn Gábor.

A Republikon kuratóriumi elnöke szerint azért kommunikál így a Tisza Párt vezetője, mert csak így tudja összetartani ellenzéki szavazótáborát, amely egyáltalán nem homogén, ugyanis a konzervatívoktól kezdve a szociáldemokratákon át a liberálisokig minden beállítottságú Tisza-támogatót lehet találni.

Ezt hangsúlyozta korábban Nagy Attila Tibor is, aki A sértődött Magyar Péter címmel írt elemzést a Tisza Párt elnökének partizános interjújáról, amely után kommentharcba keveredett Magyar Péterrel.

Horn Gábor szerint Magyar Péter szeretné fenntartani a „se jobb, se bal, hanem magyar” gondolkodást a Tisza Párt körül, vagyis meg szeretné tartani a Tisza gyűjtőpárt jellegét.

– fejtette ki Horn Gábor.

Gulyás Márton az interjú egy pontján azt szerette volna megtudni Magyar Pétertől, hogy ő lesz-e Orbán Viktor kihívója a következő választásokon, és őt jelöli-e a Tisza Párt miniszterelnöknek, azonban a Tisza Párt vezetője kitérő választ adott a kérdésekre.

– fogalmazott Magyar Péter.

„Ezt álszerénységnek gondolom – mondta Horn Gábor. – Azért itt egyszemélyes pártról van szó, annak ellenére, hogy Magyar hosszasan beszélt arról, milyen sokan dolgoznak körülötte, de belőlük nem látunk semmit, pedig már többször megígérte, hogy lesznek újabb és újabb arcok. Ráadásul azt lehet hallani, hogy akik jelenleg mellette vannak a pártban, azok is félig-meddig le vannak tiltva a nyilatkozásról.”

A Republikon kuratóriumi elnöke szerint nem kérdés, hogy Magyar Péter lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje. Ezt nemcsak a párt struktúrája és a vezető népszerűség vetíti előre, hanem a politika általános alakulása is.

– közölte az elemző.

Az interjúban a Tisza Párt elnöke kifejtette, az „elszámoltatás” olyan szó, amit korábban már lejárattak, és ő sem dobálózott ezzel a kifejezéssel, inkább a független igazságszolgáltatásra bízná ezt a kérdést.

– jegyezte meg Horn Gábor.

Az elemző szerint a magyar választók nagyon szeretnének elszámoltatást, ahogy a múltban is nagyon vágytak erre, azonban egyetlen kormányváltás után sem volt erre példa.

„1990 óta szinte mindenki megígérte az elszámoltatást, azonban nem lett belőle sose semmi – fogalmaz Horn Gábor. – Azt mondja, hogy politikai értelemben persze fel kell mutatni a felelősöket, a többi az igazságszolgáltatás dolga. Nekem ez liberális választóként fontos kijelentés. Aztán hogy a választók nagy többsége mit gondol erről, az másik kérdés, mert van elvárás azzal kapcsolatban, hogy legyen következménye annak, amit itt láttunk az elmúlt tizenöt évben.”

Sokak szerint Magyar Péter az elszámoltatásról szóló diskurzus lehalkításával a kiábrándult kormánypárti szavazókhoz akart szólni. Horn Gábor viszont úgy gondolja, nem léteznek kiábrándult fideszesek.

– fogalmazott a Republikon kuratóriumi elnöke.

Úgy látja, a Tisza Párt szavazóbázisa egyébként stabilan és régóta létező ellenzéki szavazótábor, amit Magyar Péter, ellentétben a korábbi ellenzéki pártokkal, egyben meg tud szólítani.

Az elemző felhívta a figyelmet arra, hogy a bizonytalan szavazókról nagyon keveset lehet tudni, sőt igazából ők maguk is csak a szavazófülkékben döntik el, kire szavaznak, már ha egyáltalán elmennek szavazni.

– tette hozzá Horn Gábor.

Van, amire még ráér Magyar Péter válaszolni, de van, amivel kapcsolatban már most konkrétumokat várnak a szavazók

Orbán most már harmadik éve jelenti ki, hogy ez most már tényleg a győzelem éve, most ehhez képest elképesztő rossz adatokat látunk és kilátástalanságot. Azonban nem most, hanem majd a választások előtt kell reflektálnia a kihívóknak a gazdasági helyzetre