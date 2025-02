Magyar Péter megvédte az interjúját és leteremtette az egyik ismert elemzőt

Nagy Attila Tibor politikai elemző A sértődött Magyar Péter címmel írt elemzést a Tisza Párt elnökének partizános interjúja után. „Számos kérdésre nem akart konkrét választ adni, merthogy most már sokféle szavazónak kellene egyszerre megfelelnie” – írta az elemző, aki szerint több kérdésre sem adott egyenes választ Magyar Péter.

– fejtette ki Nagy Attila Tibor. A Tisza Párt elnökének agresszív stílusát is problémásnak tartja:

Gulyás (Márton) kényelmetlen kérdéseire – különösen a részvényeire vonatkozó kérdezősködésekre – agresszívan reagált a Tisza Párt elnöke, itt még a börtönt is volt szíves emlegetni (egyszer majd árulja el Magyar úr, milyen nyugat-európai esetekben fenyegetett mostanában börtön újságírókat hasonló hangfelvételek kiszivárogtatása miatt). Aggodalomra ad okot a börtön szóba hozása: ha Magyar Péter hatalomra fog kerülni, bosszút áll majd a neki nem tetsző szerkesztőségeken, újságírókon? De a Tisza vezetője az interjú más részeiben is közbevágott a kérdező szavába, minősítette a kérdéseket (nem tetszettek neki). Magyar Péter többször felemelte a hangját, kezdett indulatossá válni – nem számolva azzal, hogy az agresszióval a nyugalmat nagyon fontosnak tartó szavazópolgárokra tehet rossz benyomást. És az ellenfelei csemegézhetnek ebből az interjúból és tehetnek közé Magyarról előnytelen felvételeket. Nem értem. Magyar Péter nem ma tudta meg, hogy lesz Partizán-interjú. A kommunikációs stábja sem. Ehhez képest rosszul sikerült a felkészítés, köztük a pszichológiai felkészítés. Vagy pedig Magyar Péter a hunyó, és ő nem bírt uralkodni magán. Akárki is a felelős, lesz kin elverni a port a Tisza Párt háza táján. De Magyar jobb, ha ezt először magán kezdi

– értékelte Magyar Péter szereplését az elemző. A teljes bejegyzése itt olvasható.

A Tisza Párt elnöke nem hagyta szó nélkül az elemzést, hozzászólást írt Nagy Attila Tibor Facebook-odalára:

Nagy Attila Tibor megosztotta a bejegyzést, és válaszolt Magyar Péter hozzászólására:

Tisztelt Elnök Úr! Abban vélhetően egyetértünk, hogy bizony Orbán Viktorra is ráférne egy élő, másfél-két órás interjú, amelyben ő is kemény, valódi kérdéseket kap. Volt olyan pontja az interjúnak, amikor Ön még a kérdést sem engedte végigmondani, bizony megesett, hogy Ön közbevágott a kérdező szavába, és igen, Ön olykor felemelte a hangját, az arca szigorúbbá vált és agresszivitást tükrözött. És ez nem keltett jó benyomást. Továbbra sem tudott konkrét nyugati példát mondani, amikor mostanában újságírókat börtönöznének be hangfelvételek nyilvánosságra hozása miatt. Illetve, majd elfelejtettem: Törökországban számos újságírót börtönöztek be az elmúlt évtizedben – de ugye Ön nem ezt tartja kívánatosnak? Nem mellesleg: a hangfelvételeknek igenis volt közéleti relevanciája, az egyik a Hősök téri rendezvény költségeiről szólt, egy másik hosszabb hangfelvétel pedig arról is szólt, hogy Ön alkalmas-e miniszterelnöknek. Elnök úr, Ön a többi, rövidebb interjúiban is küszködik azzal a problémával, hogy sok mindent el akar rövid idő alatt mondani, és ha a kérdező műsorvezető ezt elunja, és félbeszakítja Önt, akkor az Ön arcára kiül a bosszúság. Ilyenre a mostani Partizán-interjúban is volt példa. Ha pedig azt szeretné, hogy a megafonosok ne dicsérjenek engem, akkor adjon legközelebb jobb interjút, és arról akkor nekem is jobb véleményem lesz, és akkor a kormányoldalon majd engem sem fognak dicsérni.