Elfogták a külföldieket lehúzó bandát a budapesti bulinegyedben

Bárokban szórakozó külföldiek italfogyasztásának túlszámlázásából gazdagodott meg az az öt nőből és öt férfiből álló banda, akiket csalással gyanúsít a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomoz Iroda (KR NNI). A több száz sértettből eddig az azonosítottak száma 33 személy, az okozott kár pedig meghaladja az egymilliárd forintot – olvasható a police.hu oldalán.

Még a tavalyi év folyamán indult büntetőeljárás csalás és más bűncselekmények elkövetése miatt, miután olyan információk jutottak el a nyomozókhoz, hogy egy bűnbanda budapesti bárokban szórakozó külföldi turistákat ver át úgy, hogy az italfogyasztásuk árának többszörösét fizettetik ki velük. Több, már folyamatban levő nyomozást is hozzákötöttek a bandához.

Hierarchikusan működő átverés

A gyanú szerint a szervezet női tagjai társkereső alkalmazáson keresztül cserkészték be a gyanútlan, külföldről érkező jómódú férfiakat, akiket később a bulinegyed egyik bárjába invitáltak. A túlárazott alkoholfogyasztásukat a férfiakkal fizetették ki, ittasságukat kihasználva pénzt is emeltek el a bankkártyájukról, volt olyan sértett is, akit egy éjszaka alatt több, mint egymillió forintjától fosztottak meg.

A csalásba bárok tulajdonosai, pultosai, és biztonsági őrei is be voltak szervezve. A rendszer hierarchikusan volt kiépítve, a bárok tulajdonosai irányították a csapatot, de volt olyan tagja is a bűnszervezetnek, akit csak névleg vettek be az üzletbe.

A kertben elásott milliókat is megtalálták a nyomozók

A bűnszervezet elfogásában közel kétszáz rendőr vett részt, Budapesten és Dunaharasztiban tíz helyszínen, egyszerre fogták el a tíz elkövetőt, az elkövetések helyszínéül szolgáló szórakozóhelyeken is kutatásokat hajtottak végre.

A nyomozók az érintettektől 100 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, ezek között volt készpénz, befektetési aranytömb, ékszerek. További 100 millió forint értékben zároltak bankszámlákat és ingatlanokat.

Az egyik gyanúsított a kertjében, vödrökben ásott el mintegy 30 millió forint készpénzt, remélve, hogy „lebukás” esetén nem találja meg a hatóság. A számításai nem jöttek be, az elásott pénzt megtalálták a nyomozók.

Több váddal néznek szembe

Az öt férfit és az öt nőt több mint 30 bűncselekménnyel gyanúsították meg. Ezek többsége bűnszervezetben elkövetett csalás, de van köztük üzletszerűen, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélve elkövetett lopás is. A tíz gyanúsított közül a nyomozók nyolcat őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat.