Hónapok óta zaklatta támadója a XVIII. kerületben megkéselt nőt, mégsem kapott segítséget

Korábban beszámoltunk róla, hogy hétfő délután Budapest XVIII. kerületében megkéseltek egy 21 éves nőt a Szent Lőrinc-lakótelepen, aki könnyű sérüléseket szenvedett. Ugyanakkor kiderült, hogy a nőt hónapok óta zaklatta szerelmes üzenetekkel egy férfi, akit a lány folyamatosan visszautasított. Próbált feljelentést tenni, de a rendőrség nem foglalkozott az ügyével. A hétfői esetet követően őrizetbe vették a zaklatót, akit emberölési kísérlettel gyanúsítottak meg, és kezdeményezték letartóztatását.

Az eset háttere így hasonlít a január 29-én meggyilkolt japán nő ügyére, aki szintén hiába kért segítséget a hatóságoktól. Annál az ügynél először egy égő cigaretta miatt feltételezték a lakástüzet, de később kiderült, az áldozat több helyen is jelezte, hogy volt férje bántalmazta. Ő gyújtotta a tüzet is.

A nő a rendőrség mellett a Patent Egyesületet is értesítette családon belüli erőszak miatt, azonban a hatóságok csak a második boncolás után vették észre, hogy a nőt bántalmazták. A fordulat február 3-án következett be, akkor vették őrizetbe az áldozat férjét, aki tagadta a gyilkosságot. A rendőrség után a japán külügyminiszter is jelezte, hogy a nő elment a nagykövetségre, akik javasolták a feljelentés megtételét.

A hatóságok kedden bocsánatot kértek azért, mert nem reagáltak megfelelően a nő panaszaira. Öt rendőr ellen fegyelmi eljárást indítottak, és elrendelték, hogy az eset miatt felülvizsgálják az elmúlt egy év összes elutasítását, ami hasonló ügyekben történt. A Patent Egyesület ezután nyilatkozta az RTL Híradónak, hogy sorra hívják be azokat az ügyfeleiket, akik korábban panaszt tettek családon belüli erőszak miatt.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon(H, K, Cs, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.