Földrengés rázta meg Pannonhalma térségét

A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium Facebook-bejegyzésben jelentette, miszerint 2025.február 13-án (magyarországi) helyi idő szerint 00:03 perckor 2,4 magnitúdójú földrengés keletkezett Magyarországon, Pannonhalma térségében, 13 kilométeres mélységben.

Állításuk szerint a lakosság az epicentrum közelében érezhette, ezidáig 3 bejelentés is érkezett Pérről az Obszervatóriumba.

Ahogy bejegyzésükben kifejtik, a közelmúltban három alkalommal – 2003, 2004 és 2011 – is 4-es magnitúdót meghaladó rengések történtek Magyarszecsőd, Beled és Rábapatona közelében a Rába-vonal mentén.

A jellemzően körülbelül 10 kilométeres mélységben kipattanó rengések arra utalnak, hogy a Rába-vonal és környezete most is aktívan deformációt szenved az említett két tektonikai egység között (Süle et al., 2020). Ahogy látható a Pannonhalma térségében kb. 13 kilométer mélységben kipattant földrengés legvalószínűbben a hazánk területén jelenleg is aktív (neotektonikus) balos oldalelmozdulásos szerkezeti zónához kapcsolódik (Koroknai et al., 2020)