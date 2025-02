Németh Dávid: Nagy ívekben halad a magyar gazdaság, és nem vagyunk bevállalósak

A KSH adatai alapján a magyar gazdaság jobb napokat is látott. A legnagyobb kihívások a járműgyártásban és az akkumulátoriparban láthatók. A helyzet nem egyszerű, de vannak még lehetőségek a fejlődésre. A legnagyobb probléma, hogy Magyarország a digitalizációs fejlődésben nagyon le van maradva – mondta el Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának legújabb adásában.

A gazdaság, a legújabb KSH adatok alapján, nincs jó állapotban, amit az emberek a bőrükön, illetve a zsebükön is éreznek. Mindez pedig nemcsak a mindennapi életükre, hanem a hosszú távú politikai döntéseikre is komoly hatással lehet – fejtette ki Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a műsorban.

A beszélgetésben a szakértő kifejtette, az ország lassan, nagy ívekben haladva kapaszkodik fel a kialakult gazdasági lejtőn.

Az árak emelkedések mindenkire komoly hatással vannak és voltak: a gazdasági szereplőkre, a vállakozókra és az emberekre is.

Németh Dávid szerint a drágulás egyik kiemelkedő oka a forint romlása volt. Sokáig az az elképzelés uralkodott, hogy jót tesz a magyar gazdaságnak, ha a forint gyengébb, hiszen az exportra dolgozó cégeknek ez előnyt jelenthet, azonban a szakértő szerint az elmúlt időszak azt mutatja, ez az elgondolás téves volt.

Magyarország elmozdult a kétkezi munka, valamint a hirtelen és gyors periódusok irányába, nem figyeltek arra, hogy hosszútávon mennyire képesek értéket teremteni

– mondta el Németh Dávid.

A kormány Németh szerint igyekszik olyan döntéseket hozni, amelyekkel azt üzeni az embereknek, hogy foglalkozik azzal, mennyi pénzük van, ilyen intézkedés volt az „árstop” is például. Németh úgy látja, apró programokkal igyekeznek hatni az emberekre, de figyelniük kell a mértékére, mivel a költségvetés még mindig nincs jó állapotban.

A 2026-os kampányban épp ezért nagy „osztogatásokra ” nem lehet számítani, a szakértő szerint az ország érdeke, hogy a kampány ne forduljon át óriási pénzköltésbe.

Németh kifejtette azt is, hogy mindezek ellenére van a költségvetésben mozgástér, lehet bizonyos összegeket mozgatni, átcsoportosítani, melyekkel lehetne fejleszteni az oktatást, vagy épp az egészségügyet. Erre lehetne lehetősége a kormányak és másoknak is, ha egy másik párt nyerné a 2026-os választást. Azonban ezek hosszútávú átalakítások, melyek ciklusokon átívelő folyamatok, tehát itt nem a rövidtávú hasznot kell figyelembe venni, hanem azt, hogy, akár egy tízéves periódus alatt milyen hatásaik lehetnek.

Németh arról is beszélt, hogy a Fidesz korábban számos hosszútávú és jótékony folyamatot indított el, ami a munkahelyek fejlődésére hatott, de ezzel kapcsolatban a lendület az elmúlt években megkopott.



Van innováció, van kutatásfejlesztés az országban, a K&H Bank vezető elemzője szerint ezek nem elég hangsúlyosak, az ország halad egy bizonyos irányba, de a tempó meglehetősen lassú.

Németh Dávid véleménye szerint a digitalizáció terén le vagyunk maradva, és a mesterséges intelligencia fejlesztésben is komoly hiányosságai vannak az országnak. Ha ebben nem következik be változás, az elmező szerint továbbra is elmaradunk Európától.