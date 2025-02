Filmforgatás miatt ismét lezárják a Lánchidat hétvégén

A lezárás péntek éjféltől hétfő hajnali 4 óráig lesz érvényben – írja az MTI.

A közlemény szerint a 16-os, a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek, Budáról Pest felé haladva nem érintik a Széchenyi István tér és a József Nádor tér megállókat, ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei téren és a Március 15. téren az 5-ös busz, a Ferenciek terén és az Erzsébet téren a 15-ös busz megállóhelyén állnak meg, míg Buda felé nem marad ki megálló.

A 916-os és a 990-es autóbuszok is az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc tér, a Hild tér és a Széchenyi István tér csomópontokat nem érintik, ideiglenesen a Várkert Bazárnál a villamospótló megállóhelyén, a Döbrentei tér és a Ferenciek tere között az 5-ös busz megállóhelyein állnak meg – olvasható a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleményében.

Sztárparádé Budapesten

A napokban Emilia Clarke, Keanu Reeves és Halle Berry is feltűnt már a magyar fővárosban, viszont szombatra befutott John Cena is, hogy rögzítsék az új filmhez a volt pankrátor jeleneteit is. Több videón is jól látható, amint Cena dublőre a Lánchíd oldalán szalad felfelé, miközben két helikopter is köröz a feje felett, vagy épp az egyik gép aljába kapaszkodva lóg a levegőben.