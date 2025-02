Lakmusz: Magyar Péter a Tisza Párt háttéremberével kötött túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központ vezetőjeként

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2019 júniusától 2022 februárjáig volt az állami tulajdonú Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója. Ez a tevékenysége és az általa kötött szerződések azután kezdtek napvilágot látni, illetve közérdeklődésre számot tartani, hogy politikai babérokra tört – olvasható a Lakmusz „tényellenőrző” portálon.

Mint ahogy azt az Indexen olvashatták, Magyar Péter még februári színrelépésekor beszélt arról, hogy gyanús, túlárazott szerződések aláírására kapott utasítást a Diákhitel Központ vezetőjeként.

Hadházy Ákos ezzel kapcsolatban számolt be arról, hogy betekintést kért a Diákhitel Központ néhány szerződésébe. „Némileg meglepő módon meg is kaptam a lehetőséget, sőt fotókat is készíthettem – persze ez nyilván összefügg azzal, hogy zömében a Magyar Péter vezérigazgatósága alatt született szerződések érdekeltek. A feladatot is ő maga adta, amikor arról beszélt, hogy az állami cég vezetőjeként felesleges és túlárazott szerződéseket írt alá Balásy Gyula cégeivel” – írta Hadházy, hozzátéve:

Sajnos azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem csak a propagandasajtót finanszírozó szerződések hasznossága és/vagy ára volt megkérdőjelezhető. Amit láttam, az szerintem a büntetőjogi felelősség kérdését is felvetheti százmilliós nagyságrendű, egyéb szerződéseknél is.

Hadházy Ákos szeptemberben újabb információkkal állt elő, amelyek Magyar Péter által aláírt megbízásokról, jellemzően tanácsadói munkákról vagy különféle tanulmányok írásáról szóltak.

A médiában kiemelt figyelmet kapott az a nettó 13,34 millió forint értékű szerződés, amit Magyar Péter a Troia Media Kft.-vel írt alá 2021 decemberében. Ezért az összegért a Troiának a diákhitel gazdasági hatásairól kellett tanulmányt írnia

– mutat rá a Lakmusz, hozzátéve, hogy a kitüntetett figyelem oka, hogy a megbízott Troia Media egyik tulajdonosa és ügyvezetője, Trentin Balázs a Tisza Párt háttérembereként tevékenykedik.

A Hadházy Ákos által közzétett fotókból kiderül, hogy a Diákhitel Központ és a Troia Media közötti szerződést 2021. december 1-jén írták alá, a megbízási díj 13 340 000 forint plusz áfa volt. A Troia Media egy szakértői elemzés elkészítését vállalta.

Mivel a szerződés ell enértéke 15 millió forint volt, így nem kellett nyílt közbeszerzést kiírni a munkára.

A szerződést Magyar Péter és Trentin Balázs Lajos, a Troia Media ügyvezetője írta alá, aki két családtagjával együtt a cég tulajdonosa is. Magyar Péter egy nyári személyes találkozásukkor megerősítette Hadházy Ákosnak, hogy Trentin Balázs Lajos a Tisza Pártnak dolgozik – írta a Lakmusznak Hadházy Ákos, aki egyébként sok megjegyzést kapott, amiért – a kritizálói szerint – árt a kormányváltás ügyének azzal, hogy napirenden tartja azokat a kétes szerződéseket, amelyeket a Diákhitel Központ még Magyar Péter vezetése alatt kötött.

A képviselő azonban úgy látja, „hogyha azt szeretnénk, hogy az ország máshogy működjön, akkor azt az egyet nem tehetjük meg, hogy ezeket a kérdéseket nem tesszük fel”.

Az Indexen tavaly októberben olvashatták, hogy az Átlátszó nyilvánosságra hozta a teljes 2021-es KEHI-jelentést, és ez alapján kritizáltak több olyan szerződést is, amelyet a Diákhitel Központ Magyar Péter vezetése alatt kötött. Ezek jellemzően a közbeszerzési értékhatár, vagyis 15 millió forint alatti szerződések, és a KEHI jelentése arra utal, hogy túlárazottak lehetnek, illetve az ezeket elnyerő cégek nem valódi versenyen juthattak a megbízáshoz.

A jelentés semmilyen további lépést nem javasolt, azonban a rendőrség nyomozást indított az ügyben.