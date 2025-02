Magyar Péter önmagát Mindszenty Józsefhez, az Indexet a Szabad Néphez hasonlította

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter továbbra is tagadja, hogy bennfentes kereskedelmet folytatott volna az Opus részvényeivel, egy Facebook-posztban pedig párhuzamot vont, önmagát Mindszenty József hercegprímáshoz, míg az Indexet a Szabad Nép című laphoz hasonlítva. Emellett az is kiderült, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda kihallgatta Magyar Péter volt barátnőjét, Vogel Evelint a fent említett ügyben.

Ahogy arról beszámoltunk, egy szerkesztőségünk birtokába jutott információ szerint Magyar Péter 2023-ban egy napon, a tőzsdezárás előtti órákban minden birtokában lévő részvényt eladott, majd több tízmillió forint értékben vásárolt olyan részvényeket, amelyekről csak tőzsdezárás után derült ki hivatalosan, hogy egy visszavásárlási akciónak köszönhetően az értékük jelentősen megnő. Forrásunk szerint a Tisza Párt vezetője jelentős bevételre tett szert az ügylettel.

A bennfentes kereskedelem először egy novemberi hangfelvételen vetődött fel, amely alapján a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) elkezdett vizsgálódni, viszont Magyar Péter akkor is, és a néhány nappal ezelőtti Partizán-interjúban is tagadta ezeket a vádakat. A vádak szerint 2023. július 21-én tőzsdezárás után Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát.

Ugyanezen a napon délután 3 órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tízmillió forint értékben vásárolt Opus-részvényeket. A rá következő hétfőn,

TŐZSDENYITÁS UTÁN EMELT ÁRFOLYAMON ELADTA EZEKET A RÉSZVÉNYEKET, AMIVEL JELENTŐS, TÖBB MILLIÓ FORINTOS HASZONRA TETT SZERT.

A forrásunk hangsúlyozta, hogy ebben az időben Magyar Péter a Magyar Bankholding Zrt., tehát Mészáros Lőrinc bankjának a felügyelőbizottsági tagja volt.

Magyar Péter továbbra is tagad

„Orbán Viktor legfontosabb propagandaoldala, az Index, ma a kommunista Szabad Nép című újság színvonalára süllyedt” – kezdte legújabb Facebook-posztját a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter párhuzamot von aközött, hogy a Szabad Nép valutaüzérkedéssel vádolta Mindszenty József hercegprímást, és aközött, hogy az Index „bennfentes kereskedelemmel vádol engem, a legnépszerűbb párt elnökét”.

Állítása szerint a cikkből egy szó sem igaz, tehát továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat. „A cikkben idézett napon nem vettem és nem is adtam el részvényt. Ellentétben a Fidesz számos politikusával és a kitartott propagandistáikkal, én soha nem követtem el tőzsdei bűncselekményt” – állítja a pártelnök.

Mindemellett a Tisza Párt elnöke a HVG-nek is megerősítette, hogy nem történt bennfentes kereskedés, ezt pedig a banki kimutatásai támasztják alá, amelyek szerint július 25-én, vagyis több nappal a kérdéses időpont után vásárolt be Opus-részvényekből, „amikor már mindenki tudott a visszavásárlási akcióról”.

Arról is beszélt, hogy 2008 és 2011–12 között aktívan, napi rendszerességgel tőzsdézett, ezért nem tudja, hogy pontosan mikor mit adott és vett, mert sok tranzakciót bonyolított abban az időben.

Összességében néhány millió forintra tehető az a nyereség, amelyet a tőzsdei kereskedéssel értem el az elmúlt csaknem 20 évben

– mondta a lapnak. Azt mondta, az adóbevallásai bizonyítják, amit állít, viszont ezeket egyelőre nem tervezi nyilvánosságra hozni.

A banki kimutatások szerint a kérdéses évben – azaz 2023-ban – 6 millió forintos profittal zárta a tőzsdei tevékenységeit, viszont a 2024-es adatokat még nem tudta megmondani. Emlékei szerint Telekom-, OTP-, Richter-, Opus-, Pannergy- és 4iG-részvényekkel kereskedett, ezek közül már csak utóbbival rendelkezik.

Index-információ: Vogel Evelint is kihallgatták

A portál megkereste az MNB-t is, hogy indítottak-e valamilyen vizsgálatot az ügyben, amire a következő válasszal reagáltak: „Az MNB piacfelügyeleti eljárást folytat annak kivizsgálására, hogy a MAR (vagyis a piaci visszaélésekről szóló uniós rendelet) szerinti tiltott bennfentes kereskedelemre vonatkozó rendelkezések sérültek-e a több személy által kötött egyes tőkepiaci tranzakciók kapcsán” – írták.

„Az MNB 2023. szeptember 28-án több személlyel, illetve 2024. november 28-án további több személlyel szemben hivatalból indította meg a piacfelügyeleti eljárást. Ez összesen 7 természetes személlyel szemben folyik a 2023. júliusi OPUS-közzétételt megelőző kereskedési magatartás tiltott bennfentes kereskedelem szempontú gyanúja alapján. Egyes eljárásokat az MNB már le is zárt” – tették hozzá.

Az Index legfrissebb információi szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön kihallgatta Vogel Evelint,

Magyar Péter volt barátnőjét a bennfentes kereskedés ügyében. Emlékeztetőül: Vogel Evelintől származik az az információ, hogy Magyar Péter machinált a részvényekkel, és a hangfelvételeket is ő rögzítette, amikor még együtt volt a Tisza Párt vezetőjével. Vogel Evelin nagyinterjúját – ahol bőven beszélt Magyar Péterről – itt tudja visszanézni.