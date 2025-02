Lincshangulat alakult ki Magyar Péter interjúja miatt egy elemző közösségi oldalán

Már közvetlenül a Tisza Párt elnökének Partizán-interjúja (itt írtunk róla) után kifejtette véleményét Nagy Attila Tibor, aki A sértődött Magyar Péter címmel írt elemzést a Facebook-oldalára. A bejegyzés nagy felháborodást keltett a Tisza Párt szimpatizánsai körében, és az elemző személyeskedő, becsmérlő hozzászólások özönét kapta, majd az oldalán megjelent Magyar Péter is, aki többek között azt írta:

Ez egy valódi interjú volt, ahol nem az volt az elvárás, hogy Rogán-féle propaganda-tőmondatokban beszéljünk. Sértődés sem volt, de legalább készülhetett itt egy elemzés, amit a propaganda remekül tud használni, és a megafonosok meg örömmel lájkolnak.

Nagy Attila Tibor válaszolt a Tisza Párt elnökének, a következőképpen fogalmazott hozzászólásában:

Elnök úr, Ön a többi, rövidebb interjúiban is küszködik azzal a problémával, hogy sok mindent el akar rövid idő alatt mondani, és ha a kérdező műsorvezető ezt elunja, és félbeszakítja Önt, akkor az Ön arcára kiül a bosszúság. Ilyenre a mostani Partizán-interjúban is volt példa. Ha pedig azt szeretné, hogy a megafonosok ne dicsérjenek engem, akkor adjon legközelebb jobb interjút, és arról akkor nekem is jobb véleményem lesz, és akkor a kormányoldalon majd engem sem fognak dicsérni.

(Az elemzésről és az üzenetváltásról ebben a cikkünkben számoltunk be.)

A vita tovább folytatódott az elemző Facebook-oldalán azután is, hogy az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában az elemző megismételte: nagyon rosszul sikerült interjúnak tartja Magyar Péter Partizán-interjúját. Nagy Attila Tibor szerint az interjú nem tartalmazott pozitív üzenetet a kormányváltással összefüggésben, ami azonban megmaradhatott az interjúból a nézőben, hogy

Mennyi az idő, Marci? Szeretném tudni, hogy hány óra van.

Az elemző azt mondta, nem tudja, ez hogyan vezet majd el a kormányváltáshoz. Arról is beszélt, hogy a Partizán-interjú első felénél már-már unatkozott, mert Magyar Péter azokat a paneleket mondta fel, amelyeket az elmúlt háromnegyed évben is.

Amikor már kezdett botrányossá fajulni az interjú, na akkor aztán érdekesebb lett, csak hát nem hiszem, hogy Magyar Péter erről álmodozott volna. Visszajöttek azok a régi hibák, amelyek Magyar Pétert jellemezték.

Nagy Attila Tibor azt gondolta, hogy a Tisza Párt elnöke már levetkőzte a korább „izgágaságát, sértődékenységét”, és próbál pozitívabban viselkedni. Ehhez képest most egyre növekvő csodálkozással látta, hogy megsértődik egy kellemetlenkedő, kínosabb kérdés hallatán, minősíti a kérdést és a kérdezőt, Gulyás Mártont is, „holott a Partizán egyébként nem eleve Magyar Péter-ellenes”, „a Partizán emelte fel először Magyar Pétert”, akit „az a veszély fenyeget, ha most nem szedi össze magát”, hogy

a Partizán-interjú fogja most egy kicsit lejjebb is tenni.

Az elemző megosztotta a beszélgetést a Facebook-oldalán, ahol ismét megjelent Magyar Péter, aki szerint „az egész propaganda és troll hadsereg azon pörgött néhány »független« elemzővel karöltve, hogy az interjú végre megállította a Tisza áradását”, miközben nem ez a „valóság”, és ezt számokkal igyekezett alátámasztani. Azt is megjegyezte: „További jó vergődést a megafonnál és a Karmelitában!”

A Tisza Párt elnöke személyesen is üzent Nagy Attila Tibornak:

Egészen vicces ez az erőlködés. ha már belinkeli ezt a remek elemzést ide, esetleg elolvasná a kommenteket is? Kb. egy sincs, aki egyetértene önnel, mint ahogy a jó nevű elemzők között sincs. Sebaj, még pár médiumban lehet ezzel haknizni.

Az elemző visszakérdezett:

Elnök úr, ezek szerint Ön azt gondolja, hogy a Partizán-interjúban jól szerepelt? Amikor Ön már a vége felé annyira nem tudott mit kezdeni a helyzettel, hogy legszívesebben felállt volna az asztaltól, és ezért megkérdezte Marcitól, mennyi az idő?

A hozzászólásokban többnyire az elemzőt támadták a véleménye és elemzése miatt, de volt, aki Gulyás Mártont is hibáztatta a Partizán-interjú miatt.

Ceglédi Zoltán elemző, az Öt című ATV-s vitaműsor és az azonos nevű publicisztikai portál oszlopos tagja is megosztotta véleményét a csörtéről a saját Facebook-oldalán: