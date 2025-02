A főpolgármester így olvasta le Nagy Márton számát a kormány–főváros számháborúban

Karácsony Gergely szerint nincs észszerű indoka a tizennyolcszoros emelésnek, azt a Budapest-ellenes politika megnyilvánulásának tartja. Az elhibázott kormányzati gazdaságpolitika árát nemcsak a fővárossal, de a kisebb településekkel is megfizettetik.

Keményen visszaszólt Karácsony Gergely főpolgármester a nemzetgazdasági miniszternek, aki korábban azt írta: a főváros pénzügyekből és szolidaritásból elégtelenre vizsgázott.

A főpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros nem magáról a szolidaritási hozzájárulásról, hanem annak mértékéről folytat vitát évek óta. Emlékeztetett, hogy ennek összege Tarlós István utolsó évében még 5 milliárd forint volt, idén pedig már 89 milliárdot akarnak elvenni a várostól. (Az ezt szemléltető grafikont a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője, Ordas Eszter osztotta meg.)

Vajon van észszerű indoka a 18-szoros emelésnek, már a Budapest-ellenes politikai hozzáálláson túl? A mérték, az a lényeg, miniszter úr, emiatt állapította meg az Állami Számvevőszék, hogy Budapest az állami költségvetés nettó befizetője, emiatt mondta ki az Alkotmánybíróság, hogy ez a helyzet ellentétes az alaptörvényben rögzített önkormányzati pénzügyi autonómiával. Emiatt állapította meg a Fővárosi Törvényszék, hogy ez a sarc konfiskáló jellegű. Vagyis amit tesznek, azt úgy hívják: elkobzás

– hangsúlyozta Budapest vezetője.

A Fővárosi Ítélőtábla jogerős végzésben állapította meg, hogy jogellenesen tartja magánál a Magyar Államkincstár a 2023-as évre befizetett szolidaritási hozzájárulás egy részét: 28 milliárd forintot. A főváros a 2024-es évi befizetés összegét is peresítette, itt 40 milliárd forint elvonásának jogszerűségét vitatja. Ez utóbbi per még folyamatban van. A 2025-ös évre tervezett 89 milliárdos elvonás esetében is pert helyezett kilátásba a főváros.

Karácsony Gergely úgy látja, a szolidaritási hozzájárulás néven ismert elvonás bevezetésekor 2017-ben 27 milliárd, idén pedig már 360 milliárd lenne, vagyis a kormány az elhibázott gazdaság- és költségvetési politika árának jó részét éppen a települések, a kisebb települések terhére is akarja kezelni.

Ha pedig valaki az ország szívét akarja megbénítani, annak számolnia kell azzal, hogy ettől az egész ország kap infarktust. Ez pedig súlyos károsodáshoz vezet abban az agyban, aki ezt jó ötletnek találta

– szúrt oda Nagy Márton miniszternek a főpolgármester.