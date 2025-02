Lecsapott a GVH a Foodorára, tízmilliókat kell fizetnie a cégnek

Megtévesztette a fogyasztókat a Foodora, ezért több mint 35 millió forintos bírságot szabott ki az ételrendelési portál üzemeltetőjére a Gazdasági Versenyhivatal – adta hírül az MTI.

A cég egy 2023 őszi akciójában kétezer forint kedvezményt és ingyenes szállítást ígért, azt ugyanakkor nem közölte, hogy ez csak a hatezer forint feletti rendelésekre vonatkozott. A vállalkozás késleltette a GVH eljárását, ezért a versenyfelügyeleti bírságon felül 20 millió forint eljárási bírságot is kiszabott rá a GVH Versenytanácsa, amit a cég már be is fizetett.

A GVH figyelmeztetett, hogy a nemzeti versenyhatóság az ételkiszállító vállalkozások kereskedelmi tevékenységét is kiemelten figyeli.

A GVH megvizsgálta azt is, hogy a cég 2024. június 14–20. között nem megfelelően tájékoztatta a fogyasztókat a rendszerhasználati díj felszámításáról. Mindezek alapján a GVH Versenytanácsa, figyelembe véve a vizsgált reklámkampány költségét,



összesen 35,2 millió forint bírságot szabott ki a cégre.

Mindez arra hívja fel az eljárás alá vont vállalkozások figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek pontosan és határidőben kell eleget tenniük.

A konkrét üggyel kapcsolatban a GVH arra hívja fel a figyelmet, hogy ha egy vállalkozás árkedvezményt ígér, és annak érvényesítése valamilyen feltételhez van kötve, akkor azt a kedvezmény hirdetésével egyidejűleg, egyértelműen kommunikálnia kell a fogyasztók felé.