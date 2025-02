Karácsony Gergely Nagy Mártonnak: Van baj, miniszter, van baj

Folytatódik a Karácsony Gergely és Nagy Márton között a Facebookon kialakult szópárbaj: ezúttal azt vetette a főpolgármester a nemzetgazdasági miniszter szemére, hogy az adózás alapvető szabályaival kapcsolatban is téved. A főpolgármester megüzente a nemzetgazdasági miniszternek, hogy a közösségi médiában kibontakozott üzengetés helyett személyesen találkozzanak, hogy megoldják a problémákat.

A Budapestet érintő szolidaritási hozzájárulás néven ismert elvonás miatt a napokban kezdett szópárbajt a közösségi médiában Karácsony Gergely főpolgármester és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

A pár napja megjelent rendelet szerint 89 milliárd forintot vonnak el Budapesttől, ami után a főváros bejelentette, hogy kártérítési pert indítanak a magyar állam ellen.

„Tegnap még szurkoltam önnek, tisztelt miniszter úr, hogy sikerüljön eltalálnia egy számot az előrejelzéseiben, ma viszont mint egyszerű magyar állampolgárt is komolyan megrémít: az adózás alapvető szabályaival kapcsolatban is téved, a fogalmak használata sem stimmel. Van baj, miniszter, van baj” – írta Karácsony Gergely a bejegyzésében Nagy Márton azon posztjára reagálva, amiben a miniszter arról beszélt, hogy a főváros az országos iparűzési adó 41 százalékát szedte be, „miközben a GDP-termelésen belüli részesedése 37 százalék volt, ez egyből 4 százalékpontos különbség”.

Nagy Márton péntek reggeli bejegyzésében azt írta, hogy Budapest kasszájába úgy kerül 55 milliárd forintnyi iparűzési adó, hogy sok cég csak az adózás miatt jelenti be a székhelyét Budapestre, de valójában az ország különböző részein működnek.

A főpolgármester szerint a hatályos jogszabályok alapján az iparűzési adót a vállalkozások nem székhely, hanem telephely után fizetik. „Ha netán tud olyan cégről, amely nem így jár el, akkor bizony feljelentést kellene tennie” – írta Nagy Mártonnak a városvezető.

Tegnap még ön akart költségvetési szakembert küldeni a fővároshoz, de ennek alapján az a szomorú helyzet, hogy ilyenre önnek lenne nagy szüksége, és ez, teszem hozzá, az országnak is javára válna

– fogalmazta meg Karácsony, majd feltette a kérdést, hogy „mi lenne, ha nem Budapestet rombolnák le, hanem a többit fejlesztenék fel”, ha Budapest fejlettsége valóban meghaladja más régiók fejlettségét.

Karácsony Gergely szerint furcsa módja a Facebookon történő üzengetés Budapest pénzügyi helyzetéről, de szerinte hasznos, mindazonáltal azt javasolta Nagy Mártonnak, hogy személyesen egyeztessenek.