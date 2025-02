Orbán Viktor: Nem kell kilépni az Európai Unióból, szétesik az magától is

„Boldog vagyok, hogy a béke hangját Donald Trumpnak hívják. A nyugati világ egyik pillére, az erősebbik, az USA olyan változást indított el, amely az egész nyugati világ érvrendszerét helyezi új pályára. Ez a folyamat, a Trump-tornádó már Európa ajtaján kopogtat” – mondta Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában.

A miniszterelnök hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint a migrációt megállító határpolitika, a zöldpolitika sem mehet a gazdasági észszerűség rovására, és a gazdasági élettel együtt kell művelni a zöldpolitikát.

A kormányfő elmondta, hogy az amerikaiak azt is állítják, hogy a hagyományos családmodell a megfelelő.

A kereszténységet is vakhitnek és középkorinak állították be, de az Egyesült Államok ebben is mást mond, azt, hogy a hit a hitbéli közösség jó