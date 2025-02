Vitézy Dávid: Vasúti vonalbezárásokat és járatritkítást vetít elő Lázár János törvényjavaslata

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában számolt be arról pénteken, hogy vasúti vonalbezárásokat és járatritkítást vetít elő az a törvényjavaslat, amit Lázár János építési és közlekedési miniszter most nyújtott be a parlamentnek, és rögtön a februári ülésszakon tárgyalják is.