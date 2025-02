Jelentősen csökken a reptéri buszjárat ára, de nem mindenkinek

Csaknem a harmadára csökken a 100E jelű busznak a jegyára, amely ezzel a hét évvel ezelőtti árszintre tér vissza. Ráadásul a reptéri expresszjáratnak nemcsak az ára, hanem a kiindulóállomása is megváltozik a jövőben.

A Budapest-bérlettel rendelkezők számára jelentősen kevesebbe kerül majd a reptéri buszjárat, vagyis a 100E használata, illetve az eddig megszokott útvonal is változni fog – számolt be róla Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője.

Aki a 100E busszal szeretne kijutni a reptérre, annak most még 2200 forintot kell fizetnie a jegyért, de a BKK legújabb javaslata szerint ez 900 forintra – két vonaljegy árára – csökken a jövőben. Az olcsóbb jegy azonban csak azok számára lesz elérhető, akik érvényes Budapest-bérletet is fel tudnak mutatni. Arról egyelőre nincsen információ, hogy a vidékiek esetében is lesz-e jegyárcsökkenés, akár ország- vagy vármegyebérlet felmutatásával.

A reptéri járattal kapcsolatos fontos változás még, hogy az eddig megszokottól eltérően nem a Deák Ferenc térről, hanem a Nyugati pályaudvartól indulhat az expresszjárat, amivel Vitézy szerint a budai hegyvidék, valamint az Esztergom és Vác vonalán élők járhatnak jól.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője emlékeztetett, hogy a 900 forintos jegyár a hét évvel ezelőtti árszintre való visszatérést jelenti.