Az Orbán-kormányt dicsérő Magyar Péterről tett közzé videót a Fidesz

Magyar Péter korábban milliós kormányzati állásokat élvezett, öt év alatt 250 millió forintot vett fel különböző helyekről – ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzanak el a Fidesz legújabb reklámjában, amelyet szombat délután töltöttek fel a hivatalos YouTube-csatornájukra. A párt videója szerint volt olyan időszak, amikor a Tisza Párt elnöke havi hatmillió forintot keresett öt munkahelyről.

Magyar Péternek ekkor nagyon is tetszett a Fidesz és a kormány. Ha kinyitotta a száját, a kormányt dicsérte

– hangzik el a videóban, amelyet épp a Tisza Párt elnökének évértékelő beszéde előtt tettek közzé. A videóban olyan korábbi felvételek részletei is láthatók, amelyekben a kormány munkáját dicséri a pártelnök. „Teljesen egyedülálló modellt hozott létre az Orbán-kormány” – jelenti ki Magyar Péter az egyik ilyen felvételen.

A Fidesz szerint a Tisza Párt elnöke, miután elvesztette állásait, „bosszút indított, és új pénzcsapot keresett, egészen Brüsszelig szaladt”. A reklám szerint „Brüsszel Péter” ma azt dicséri, akitől pénzt kap, és „bármit megtesz a pénzért”. A Fidesz reklámszövege szerint „ezért árulta el a családját, a barátait, a közösségét, és ha kell, a hazáját is elárulja”.

A videóban közzétett számok azonban eddig is nyilvánosak voltak, ugyanis az Európai Parlament oldalán az EP-képviselők közzétett vagyonnyilatkozatai között megtalálható Magyar Péteré is. Ebből látszik, hogy volt olyan időszak, amikor Fidesz-közeliként hivatalosan jobban keresett, mint Orbán Viktor. Ilyen volt például a 2021 januárjától 2022 februárjáig terjedő időszak is, amikor Magyar Péter 4,3 millió forintos fizetést vett fel havonta. Ugyanebben az időszakban a hivatalos adatok szerint Orbán Viktor havi 2,8 millió forintért látta el kormányfői feladatait. További részleteket ide kattintva olvashat.

A Fidesz által közzétett teljes reklámot alább tudják megtekinteni.