Túl sokat kérdezősködött, ezért példát statuált a 24 éves képviselővel az MSZP-s polgármester

Sándor Balázs, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt ajkai képviselője az elmúlt hónapokban sokat foglalkozott a városvezetéshez köthető kényes ügyekkel. Ennek meg is lett az eredménye, ugyanis a februári közgyűlésen a testület MSZP-s és fideszes tagjai közösen elvették tőle tanácsnoki pozícióját, így fizetése egy részét is. Schwartz Béla, Ajka MSZP-s polgármesterének és a fiatal képviselő viszonya azonban már évekkel ezelőtt megromlott, de amikor képviselővé választották, akkor kapott még egy esélyt a városvezetéstől. Most megmutatjuk, hogyan élt ezzel.

Amióta feltűnt a politikai palettán a Tisza Párt, azóta egyértelműen ő számít az ellenzék legerősebb pártjának. Azonban a Magyar Péter vezette alakulat csak néhány hónappal a 2024-es választások előtt jelent meg, így hiába szerepeltek jól az uniós voksoláson, nem tudtak megfelelő hálózatot kiépíteni ahhoz, hogy az önkormányzatoknál is lesöpörjék a korábbi ellenzéki erőket, így azokat továbbra is a régi pártok uralják. Nincs ez másképp Ajkán sem, ahol Schwartz Béla, a Közösen Ajkáért Egyesület és MSZP közös jelöltje simán behúzta a polgármesteri címet. Az MSZP a testületben is többséget szerzett, ugyanis 10 képviselőjük ül a városvezetésben, szemben a Fidesz-KDNP 4 képviselőjével. A 14. képviselői helyet az Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listáról bejutott 24 éves polgármester-jelöltje, Sándor Balázs kapta meg.

Hozzá utaztunk le csütörtök délután a Veszprém vármegyei városba. Aki még sosem járt a valamivel több mint 26 ezer lelkes településen, és nincs tisztában annak történelmével, annak fontos tudnia, hogy Ajka belvárosát a szocialista időkben a földdel tették egyenlővé. Szó szerint, hiszen alig pár épület maradt csak meg az eredeti épületekből. Tették mindezt azért, hogy felépítsék a szocializmus mintavárosát. A középületek, buszmegállók és lakóépületek pedig a máig úgy néznek ki, ahogyan azt a ‘70-es években megálmodták, amikor a panelek mellett felhúzták a művelődési házat, a Zenit és a Horizont Áruházakat és a Városházát, melyek a mai napig a belváros meghatározó épületei. A hangulathoz hozzátett, hogy ottjártunkkor sűrű köd borította a várost, így hideg, szürke és nyirkos volt minden, bármerre is néztünk.

Ennek ellenére nagy mosollyal az arcán fogadott minket Sándor Balázs, pedig sok oka személy szerint neki se volt az örömre, ugyanis pont egy nappal korábban példát statuált vele Ajka polgármestere, Schwartz Béla, aki miután elvette a képviselő ifjúságért felelős tanácsnoki pozícióját, még felszólalni sem hagyta a politikust. A történetünk két főszereplőjének kapcsolata azonban nem tavaly kezdődött, amikor az MKKP helyi arca beült a testületbe, hanem elmondása szerint egy régi ellentét vezetett el a polgármester bosszújához.

A kezdeti ellentétek és az enyhülés időszaka

Sándor Balázs elmesélte, hogy 2017-ben jött létre az MKKP ajkai szervezete, és azóta rendszeresen keresztezték egymás útjait a polgármesterrel.

Mindig ilyen se veled, se nélküled kapcsolatban voltunk

– emlékezett vissza Sándor Balázs.

Az első nagyobb összecsapásuk a város színfoltjához, a Városligethez kötődik, ahol a Kutya Párt passzivistái raklapokból készült napozóágyakat tettek ki a park tava köré. A városvezetésnek ez nagyon nem tetszett, mert ízléstelennek, csúnyának tartották az ülőalkalmatosságokat, amelyek rontják a városképet, ezért elbontották azokat.

Mi tudtuk, hogy az embereknek tetszett az ötlet, így arra kértük a helyieket, hogy írjanak a jegyzőnek, hogy helyezzék vissza a napozóágyakat. A jegyző végül annyi üzenetet kapott, hogy betelt az e-mail-fiókja

– mesélte a fiatal politikus.

Az emberek akarata előtt végül fejet hajtott a városvezetés, és egy darabig rendszeresen megkérdezték a Kutya Pártot, hogy milyen terveik vannak, sőt felajánlották, hogy szabadon tevékenykedhetnek, egészen addig, amíg nem használnak pártlogókat az általuk kihelyezett buszmegállókban vagy padokon. Mivel a passzivisták eleget tettek a kérésnek, így békében együtt tudott élni a városvezetés és a Kutya Párt. Sőt, az egyik Kutya Párt által telepített buszmegálló annyira megtetszett Schwartz Bélának, hogy akart belőle rendelni még 10-et.

Azonban, mint tudjuk, egyszer minden jó véget ér.

A SZAR Zene Fesztivál és a bosszúhadjárat első felvonása

A SZAR Zene Fesztivált, vagyis a Szofisztikáltan Alpári Retek Zenei Fesztivált először 2019-ben tartotta meg a Kutya Párt Ajkán, a második alkalomra pedig 2020-ban került volna sor, azonban a Covid berobbanása miatt az elmaradt, vagyis pontosabban csak online formába került megrendezésre.

A harmadik alkalom, 2022-ben viszont ismét valódi fesztivál volt, zenével, filmvetítéssel, padfestéssel és sok minden mással. Ez volt az a rendezvény, ami kiverte a biztosítékot a polgármesternél és ismét elmérgesítette a viszonyt.

Az eseményt tüntetésként jelentettük be a rendőrségnél, így nem volt bejelentési kötelezettségünk az önkormányzat felé. A polgármester kiakadt, hogy mi erről miért nem szóltunk nekik, ők ezt nem hagyták jóvá, és mégis hogy képzeljük, hogy szórakoztatjuk az embereket

– fogalmazott Sándor Balázs.

Szerinte ezután indult meg a polgármester bosszúhadjárata. Például a híres buszmegálló, amelyhez korábban kivonult a teljes városvezetés és még a főépítész is, a fesztivál után hirtelen már nem illett bele a városképbe. Elbontották.

Azonban nemcsak a Kutya Párt korábbi projektjei estek áldozatul a bosszúhadjáratának, hanem az újabb akciók is. Egy a városvezetés által felhúzott buszmegálló lemezeibe önkényuralmi jelképeket égettek. Ezt az önkormányzatnak el kellett volna tüntetnie, hiszen erre jogszabály kötelezi, azonban a városvezetés ezt nem tette meg, így a passzivisták lefóliázták a sokakat sértő szimbólumokat. A városvezetés leszedette a fóliát – a fólia lehúzásáért 151 ezer forintot számoltak fel munkaköltségnek –, majd meg akarta büntetni Kutya Pártot 351 ezer forintra. Egy másik esetben pedig 200 ezer forint büntetést szabott ki a pártnak, amiért a saját kampányképeiknél nem Ajka hivatalos címerét használták, hanem egy Kutya Párt által megreformáltat – igaz, a párt már 2019 óta használta a kutyás címert, de ez korábban nem volt probléma.

A támadások már ekkor egyértelművé tették, hogy nem lesz béke Schwartz Béla és Sándor Balázs között, pedig a városvezető ekkor még nem is tudhatta, hogy a fiatal képviselő még csak most kezdi meg a valódi munkát.

Törvénytelen működés, sikkasztásgyanú és ingatlanmutyi

A 2024-es választásokon 10 százalék feletti eredménnyel zárt az MKKP Ajkán, így Sándor Balázs is beülhetett a testületbe, sőt a nyilvánvaló konfliktusai ellenére ifjúságért felelős tanácsnoki pozíciót is kapott.

Hülyén nézett volna ki, ha egy 50 éves embert jelölnek az Ifjúsági Bizottság tanácsnokának. Én vagyok a legfiatalabb képviselő, a második legfiatalabb 45 év körül lehet, egyébként ő a bizottság elnöke

– jegyezte meg Sándor Balázs, aki szerint a kinevezésében benne lehetett, hogy ezzel akarták elérni, hogy csendben maradjon és ne üsse bele az orrát mindenféle ügybe.

Ha valóban ez volt a polgármester terve, akkor kijelenthetjük: nem jött be.

Már a testület októberi megalakulása miatt összetűzésbe került Sándor Balázs és Schwartz Béla, ugyanis Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint az új képviselőtestületnek az alakuló vagy az azt követő ülésen dönteni kell az önkormányzat működését szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzatról (SZMSZ). Ajkán azonban a második ülést követően sem született döntés az ügyben. Sándor Balázs november 29-én törvényességi vizsgálatot kezdeményezett a Kormányhivatalnál az SZMSZ felülvizsgálatának elmaradása miatt. Ezt jelezte a polgármesternek is, aki akkor csak azt reagálta, hogy a képviselő téved és nincs tisztában a jogszabályokkal, sőt egy szerző nélküli lejárató cikk is megjelentetett ezután Sándor Balázsról az a városi lapban. Aztán kiderült: a polgármester tévedett. Ugyanis a a Kormányhivatal Sándor Balázsnak adott igazat és elmarasztalta az önkormányzatot a törvénysértő állapot előidézése miatt.

Ez az ügy azonban a jéghegy csúcsa, ugyanis Sándor Balázs többek között faggatózott az önkormányzatnál az ajkai fürdőt üzemeltető önkormányzati cég kasszájából eltűnt milliókról – ebben az ügyben jelenleg is nyomozás zajlik sikkasztásgyanú miatt –, a korábban fiataloknak fenntartott önkormányzati albérletek eladása ügyében és a későn (vagy egyáltalán nem) közzé tett testületi és bizottsági ülések időpontjai és anyagait miatt is.

Végül azonban a Liget utcai ingatlanmutyi felderítése eredményezte, hogy a fiatal képviselő végképp ellenségként legyen kezelve.

Fiataloknak szánt lakások, amelyben a helyi elit lakik

A város legszebb pontja, a Városliget mellett található a Liget utca, ahová az önkormányzat egyik cége, az AVÉP Kft. folyamatosan építi az új társasházakat. Sándor Balázs még képviselővé válása előtt találkozott a cég vezetőjével, hogy érdeklődjön a beruházások koncepciójáról, ugyanis az itt épült ingatlanokban található lakásokat nyilvánosan nem hirdetik meg.

Egy átlagos építőipari vállalat meghirdeti az általa épített lakásokat annak reményében, hogy a lehető legmagasabb áron tudja értékesíteni az ingatlant. Az AVÉP Kft. azonban ezt nem teszi meg, hanem egy zárt levelezőlistán keresztül árulja az általa felhúzott otthonokat, az ügyvezető informális közlése szerint azért, hogy távol tartsa az ingatlanbefektetőket a lakásoktól, és így azok olcsónak mondhatóak maradjanak. A képviselő szerint azonban a valóságban azonban nem a fiatalok kerülnek fel erre a levelezőlistára, hanem különböző cégek vezetői, valamint képviselők.

Sándor Balázs online is közzétett összegzése szerint így többek között ezekben az újépítésű lakások vevői között megtalálhatjuk Pákai Péter családját, aki az előző ciklusban volt képviselő, vagy éppen a jelenleg is képviselőként dolgozó és az AVÉP Kft. felügyelőbizottságában is bent ülő Pék Attila családját. Utóbbi nevéhez az utcában egyébként 5 ingatlan is köthető. Az egyik pont abban, amelyben a polgármester is lakik.

Laudetur…

Ennek az ügynek a felkutatása komolyan megérintette a polgármestert.

Pár nappal a megjelenés után polgármester úr és szűk csapata kiabálva hívott fel, hogy mit képzelek magamról és mi ez a cikk. Többször beszóltak, sértegettek, kiabáltak velem, majd alkut ajánlottak. Ha bemegyek másnap (december 21. szombat reggel 10 óra) a városházára és addigra leveszem a cikket, akkor megúszom a bajt

– mesélte Sándor Balázs.

Azonban az ügynek nem lett következménye egy darabig, igaz, karácsony előtt még nyilvánosan bejelentette a polgármester, hogy feljelenti Sándor Balázst rágalmazásért.

Ezt a feljelentést azóta sem kaptam kézhez

– jegyezte meg az MKKP-s politikus.

Ezt a képviselő az időközi választásnak tudja be, mert szerinte nem akart a képviselő választási helyzetben egy botránnyal foglalkozni. Az időközinek azonban vége lett, a polgármester úr jelöltje behúzta a választást, így Schwartz Béla előtt is megnyílt a lehetőség arra, hogy bosszút álljon.

Így történhetett meg az, hogy Sándor Balázs egy előterjesztésből értesült arról, hogy megszüntetik ifjúsági tanácsnoki pozícióját. Ezzel a képviselő fizetése is csökkent, de ez annyira nem aggasztja Sándor Balázst.

Világosan látszik, hogy arra megy ki az egész, hogy megfélemlítsenek és jelezzék: jobb lenne, ha csendben maradnék. Azonban az a helyzet, hogy nekem fontosabb a tisztesség és a város, így hiába veszik el a tisztségem és a fizetésem egy részét

– fogalmazott a képviselő, aki szerint rajta keresztül statuált példát a városvezető mindenkinek, aki megpróbál utánajárni a kényes kérdéseknek.

Az volt benne, hogy majd akkor megmutatják a kis hülye gyereknek, hogy ne ugráljon, mert így akkor elvesszük a fizetését

– tette hozzá Sándor Balázs.

A közgyűlésen azonban már a pozíció elvételéről történő szavazás előtt jó hangulat alakult ki, a képviselő ugyanis napirend előtti felszólalásában érdeklődött a sikkasztásgyanús ügyről, ráadásul nem is saját kérdéseit, hanem választók által megfogalmazott kérdéseket intézett a polgármesterhez, aki azonban nem volt hajlandó válaszolni. „Direkt rákérdeztem: »polgármester úr, nem fog válaszolni a lakossági kérdésekre?« Megmondta, hogy nem fog rájuk válaszolni, majd meg kellett hallgatnom egy 6 perces prédikációt” – mesélte el nekünk Sándor Balázs.

A prédikációt pedig érthetjük szó szerint, ugyanis Schwartz Bél utánanézett annak, hogy Sándor Balázs a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett, így stílusosan egy bibliai idézettel lényegében lehülyézte a fiatal politikust.

Az volt a lényeg, hogy akinek nincs bölcsessége, az maradjon csendben

– fogalmazott Sándor Balázs.

És tényleg csendben is kellett maradnia a képviselőnek, ugyanis a napirendbeli felszólalásánál a polgármester egyből elvette tőle a szót, így kellett végighallgatnia, ahogyan a az MSZP-s és a fideszes képviselők egyhangúan elveszik tőle tanácsnoki pozícióját. Az előterjesztés szerint erre azért volt szükség, mert már van egy ifjúsági koordinátor alkalmazott, aki képviseli a fiatalok érdekeit, ezért nincs szükség tanácsnokra. Mivel az a pozíció már évek óta, tehát a kinevezés előtti időkben is létezett, kérdéses, hogy ez miért pont most lett probléma.

Az utolsó ellenzéki

Sándor Balázs felhívta arra a figyelmet, hogy pozíciójának elvételét a fideszes, vagyis az ellenzéki képviselők is megszavazták, azonban ez nem túl meglepő Ajkán. Ugyanis hiába ölik egymást az országos politikában a különböző pártok, a Veszprém vármegyei településen a legnagyobb ellenzéki pártként magára tekintő Fidesz folyamatosan együtt dolgozik a választás győzteseivel.

A képviselő kitért arra is, hogy a felügyelőbizottságokba is csak az MSZP és a Fidesz emberei kerültek be és a fideszes polgármester-jelölt rendszeresen dicséri az MSZP-s városvezetést.

Az általam feltárt ügyekben Fidesz soha nem szólal meg, pedig ha az lenne a céljuk, hogy leváltsák az MSZP-t akkor foggal körömmel kapaszkodnának az ilyen mutyikba

– fogalmazott Sándor Balázs, aki úgy látja, ő maradt az utolsó ellenzéki testületben.

(Bortókép: Sándor Balázs 2025. február 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)