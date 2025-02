Havas Henrik nekiment Gulyás Mártonnak a Magyar Péter-interjú miatt

Kiakadt a Partizán riporterére, Gulyás Mártonra Havas Henrik, aki a Magyar Péterrel készült, csaknem kétórás interjú utolsó perceit már nem is tudta meghallgatni. Szerinte Gulyás „tök hülye az egészhez, kérdez összevissza mindent, amit felírtak neki”.

„Gulyás Márton nem újságíró, pláne nem riporter!” – szögezte le mindjárt Facebook-posztja elején Havas Henrik, aki legkevésbé sem volt elragadtatva a Partizán február 11-i, Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével készült interjújától. A korábban a Horn-kormány államtitkáraként politikai pályára lépett újságíró szerint valaki felkészíthette volna Magyar Pétert arra, mi vár rá, ha szembekerül egy totálisan dilettáns amatőrrel. Havas a csaknem kétórás interjú utolsó perceit már nem is tudta meghallgatni, mert a felesége kikapcsoltatta vele, mondván, nem bírja idegekkel ezt a két embert hallgatni.

Azzal kapcsolatban, hogy mi a baja az interjúval, egy tavaly novemberi bejegyzéséből idézett, amiben a magyar vasút problémáival összefüggésben hívta fel Lázár János miniszter figyelmét Engels egyik könyvére (A természet dialektikája).

Helyettesítsük be Magyar Pétert Lázár János közlekedési miniszterrel, akit Gulyás Márton faggat! Megkérdezi, hogy hány éves az állomásfőnök, a baleset idején milyen időjárási viszonyok voltak, a MÁV vezérigazgatójának van-e szeretője, tehát Gulyás úgy, mint Magyar Péter esetében, leragad a részleteknél, és nem fogja fel, hogy itt egy általános, mindent átfogó problémáról van szó

– írta posztjában az újságíró, aki azt is felidézte, hogy az elmúlt negyven évben több ezer interjút készített, de nem emlékszik arra, hogy egyszer is átlépte volna a magának megszabott egyórás időkeretet. „Gulyás órákig tud kérdezni, pedig tőle tíz perc is sok” – zárta posztját Havas, aki egy ideje a Tisza Párt lelkes hívének számít.

A Klubrádió február 14-i Megbeszéljük című műsorában Bolgár György kérdéseire nemcsak megerősítette álláspontját a Magyar Péter-interjúról, hanem még rá is tett egy lapáttal, amikor úgy fogalmazott, hogy Gulyás „igen, megcsinálta a Partizánt, nem tudom, hogy miként és miért bízták rá, fogalmam sincs róla, de egyszerűen tök hülye az egészhez, ez egy szakma”. Szerinte ő egy teljesen laikus ember, aki kérdez összevissza mindent, amit felírtak neki.