Magyar Péter az Indexnek: Nem bántásból, de egy kismajomnak is több jóslata jön be, mint Nagy Mártonnak

A Tisza Párt egész napos évértékelő rendezvénye végén interjút adott az Indexnek a párt vezetője, Magyar Péter. Az ellenzéki politikus kitért arra is, hogy miért emlegette többször Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert a napon, elárulta, hogy mikor mutatják be a 2026-os választásokon elinduló jelöltjeiket és arról is beszélt, hogy mivel készül a Tisza Párt a választási kampányra.

Magyar Péter és a Tisza Párt évértékelő és országértékelő eseményt tartott február 15-én, szombaton a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Az eseményen szóba került a magyar agrárium helyzete és Magyarország katonai biztonsága is. A konferencia résztvevői megismerkedhettek az emeleti teremben a Tisza Párt EP-képviselőivel.

A rendezvényen Magyar Péter többször szóba hozta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, akit Orbán Viktor varázslójának, Hókuszpóknak és Nagy „Majdjövőremegcsinálom” Mártonnak is nevezett. A Tisza Párt elnökénél ezért arról érdeklődtünk, hogy miért pont őt emlegette és kritizálta ilyen erősen.

Nemcsak róla beszéltem, hanem a főnökről, Orbán Viktorról is, de az egészen példátlan, hogy van egy gazdaságfejlesztési, vagy inkább visszafejlesztési miniszter, akinek tulajdonképpen egyetlen számítása sem jött be

– kezdte a Tisza Párt elnöke.

Nem bántásból, de viccesen azt szoktuk mondani, hogyha egy kismajmot ide leültetünk, és elkezdi a gombokat nyomogatni, akkor a statisztika alapján több előrejelzése jön be, mint Nagy Mártonnak

– tette hozzá.

Magyar Péter úgy látja, hogy Nagy Márton rossz jóslatai miatt szállt el az élelmiszerinfláció és az államadósság és neki köszönhető az is, hogy zuhan a magyar gazdaság és nagyon súlyos forintkárok érik a magyar embereket.

Hozzátette, hogy ma Magyarországon több százezer ember él a létminimum alatt és értük politikai és jogi felelősséggel tartozik a megválasztott kormány.

Megengedhetetlen, hogy egy ilyen ember még mindig a helyén van. Hívhatjuk Hókuszpóknak, vagy Nagy Mártonnak, teljesen mindegy

– szögezte le.

Miért pont Nagy Márton?

Magyar Péter végül kitért arra, hogy miért pont a nemzetgazdasági minisztert szemelte ki magának: azért mert úgy látja, az új Magyarország egyik legfontosabb alapja a nemzetgazdaság újjáépítése.

Kifejtette, ha nem tudják hazahozni az uniós pénzeket, ha nem tudják beindítani a gazdaságot, és ha nem tudnak segíteni kkv-szektornak, akkor nem is fognak tudni előre lépni.

Óriási bűne Nagy Mártonnak és Szijjártó Péternek, hogy mindent feltettek egy lapra, és az akkumulátoriparba és az elektromos autógyárba fektettek. 19-re lapot húztak, vagy éppen 20-ra, és nem jött be

– fogalmazott a pártvezető, aki hangsúlyozta, hogy a kormány ezer milliárd forint közpénzt fordított az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos beruházásokra támogatások, infrastruktúra-fejlesztések és adókedvezmények formájában, de a nagy fejlődés helyett azt látjuk, hogy sorra zárnak be vagy csökkentik a termelésüket az akkumulátorgyárak.

Miből lesz forrás Magyar Péter ígéreteire?

Magyar Péter évértékelő beszédében rengeteg ígéretet tett: többek között új minisztériumokat, nyugdíjas szolgáltatási központot hozna létre, áfát csökkentene az egészséges élelmiszerekre és tűzifára. Azonban ígéretei betartásához az esetleges győzelme esetén forrásra is szüksége lesz.

A Tisza Párt képviselője leszögezte, hogy ők hazahoznák az uniós forrásokat, ami ma fájóan hiányzik a magyar költségvetésből, de elsősorban nem ebből finanszírozná terveit.

Ha van egy kiszámítható gazdaságpolitika, ha nem kézi irányítással írják a jogszabályokat, adójogszabályokat, befektetési szabályokat, csak azért, hogy Tiborcz Istvánnak jobb legyen, akkor megbízhatóbb egy ország, és akkor a hitelminősítők jobb minősítést adnak, és sokkal olcsóbban lehet a magyar államadósságot finanszírozni. Jelenleg csak a kamatokra több mint 4000 milliárd forintot fordít a magyar állam, ha ezt lejjebb tudjuk vinni, az ezermilliárdokban mérhető spórolás

– magyarázta a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter szerint viszont nemcsak az olcsóbb hitelek jelentenek megoldást, hanem a költségvetés racionalizálása is.

Megszüntetjük a több százmilliárdos propagandatámogatást, leállítjuk a teljesen felesleges, vagy éppen korrupt beruházásokat. Ez több száz, de egyes becslések szerint 3-5 ezer milliárd forint. Nem csak adókkal lehet egyébként beszedni pénzt, és nem megszorításokra van szükség, hanem az ipari méretű lopásnak az abbahagyására

– összegezte.

Dobó István biztos örülne

Az ellenzéki politikus úgy látja, nagyon sok minden múlik azon, hogy hova helyezi a kormány hangsúlyt. Erre példának az egészségügyi beruházásokat hozta fel, amelyre szerinte 120 milliárd forintot különített el a kormány a költségvetésben, ebből viszont 30-40 milliárdot a magánegészségügy kap.

Miért kap ennyit a magánegészségügy? Miközben a magyarok már így is ezermilliárdokat fordítanak magánegészségügyre, hogy ne kelljen hét évet várniuk mondjuk egy térdprotézisre

– tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy látszik, ha egy kormánynak az a prioritása, hogy fejlődjön az oktatás, a gazdaság és korrekt kapcsolata legyen az Európai Unióval, vagy az, hogy a zavarosban halásszon és még az utolsó villanykörtét is kicsavarja és zsebre rakja.

Nem tudom, hogy esetleg a debreceni pályaudvar mellé, amit a törökök fognak megkapni, nem akarják-e odadobni még pluszba az egri várat is. Dobó István biztos örülne neki

– jegyezte meg.

Azt hittem, az Index is ebben az országban él

Miközben az emeleten zajlott a konferencia, addig 600 kiválasztott önkéntes a földszinten továbbképzést kapott problémamegoldásból, politikai kommunikációból és kampánystratégiákból. A jelölteket azonban még mindig nem mutatta be a Tisza Párt.

A lehető legkésőbbi időpontban fogjuk bejelenteni őket, mert tudjuk, hogy milyen országban élünk, tudjuk, hogy a propaganda itt van velünk, sok pénzt költ rá a kormány, és nem szeretnénk, hogy ellehetetlenítsék az életüket

– fogalmazott Magyar Péter.

Kifejtette, hogy azok, akik már vállalták az arcukat, kikezdik a családját, de azok a dajkák és óvónők, akik csak át mertek venni ajándékokat tőle, ők is kárát látták ennek.

Egy ilyen országban élünk, én azt hittem, hogy az Index is ebben az országban él, úgyhogy igyekszünk a lehető legkésőbb nyilvánosságra hozni, reménykedünk egy szabad Indexben, és ebben is segíteni fogunk, amikor felhatalmazást kapunk a magyar emberektől

– zárta az interjút Magyar Péter.

Lapunk egyébként továbbra is független, és ahogy eddig is, úgy a jövőben is beszámolunk minden fontos hírről, politikai oldaltól függetlenül. Olvasóink objektív tájékoztatása a legfontosabb, ezért többek között ott vagyunk minden Kormányinfón, stúdiónkban vendégül látjuk Gyurcsány Ferencet, teret adunk Magyar Péternek, véleményrovatunkban pedig rendszeresen publikálnak konzervatív és liberális beállítottságú közéleti személyek is.

