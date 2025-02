Történelmi pillanat: Menczer Tamás egyetért Volodimir Zelenszkijjel

Közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédére Menczer Tamás, a legnagyobb magyar kormánypárt, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer rövid bejegyzésében igazat ad az ukrán elnöknek, aki a Müncheni Biztonsági Konferencián elmondott beszédében akár a magyar miniszterelnökre, Orbán Viktorra is utalhatott, amikor arról beszélt, hogy a Donald Trump rezidenciáján, Mar-a-Lagoba járó európai vezetőknek sem szabad kiszólalnia a közös európai egységből.

Menczer szerint Zelenszkijnek a beszédében igaza volt, hiszen a magyar miniszterelnök nem az ukrán, hanem a magyar oldalon áll.

Zelenszkijnek igaza van! Orbán Viktor nem az ukrán oldalon áll. Orbán Viktor a magyar oldalon áll! És a béke mellett áll. Ahogy Donald Trump. A jövő Orbán Viktor és Donald Trump szövetségéé!

– írta rövid bejegyzésében a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mint arról beszámoltunk, szombaton beszédet tartott a világ egyik legfontosabb biztonságpolitikai konferenciáján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Beszédében leginkább amellett érvelt, hogy Európának önellátóvá, erősebbé és egységesebbé kell válnia, mivel szerinte Donald Trump amerikai elnök részben emiatt nem veszi komolyan az Európai Uniót.

Zelenszkij szerint emellett eljött az ideje egy közös európai hadsereg létrehozásának, mivel szerinte az európai országok és az ukrán hadseregek csak együtt képesek felvenni a versenyt Oroszországgal, valamint megismételte, hogy Kijev nem fogad el semmilyen olyan békemegállapodást, amit a feje fölött és amiről nélküle döntenek – szerinte Európának is részt kell vennie a tárgyalásokon, hiszen az ukrajnai háború Európa biztonságát is érinti.

A biztonságpolitikai konferencia fő témáját idén Donald Trump amerikai elnök és az ő Joe Bidenéhez képest megváltozott Európa-politikája szolgáltatja. Mint ahogy arról írtunk, erről értekezett vitaindító beszédében Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, de J. D. Vance amerikai alelnök is, aki beszédében keményen bírálta Európát – amire Olaf Scholz német kancellár is reagált szombati előadásában –, ahogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is élesen kritizálta Donald Trumpot politikája miatt, míg az európai országokat amiatt, mert tettek helyett csak ígérgetnek.

