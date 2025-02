Nőjogi szervezetekkel egyeztet a rendőrség a japán nő tragédiájának hatására

Az Országos és a Budapesti Rendőr-főkapitányság nőjogi szervezetekkel találkozott, hogy megkezdjék az együttműködést az áldozatvédelemben. A nők elleni erőszak áldozatait segítő Patent Egyesület arról számolt be, hogy a BRFK létrehozott egy kiemelt kommunikációs csatornát, ahol az áldozatvédelem munkatársai közvetlenül jelezhetik, ha eljárási szabálytalanságokat vagy méltatlan bánásmódot tapasztalnak.

A nők elleni erőszak áldozatait segítő Patent Egyesület arról számolt be a Facebookon, hogy a rendőrség már felvette velük a kapcsolatot, és túl vannak az első egyeztetésen is annak a közeltmúltbeli bejelentésnek a folyományaként, mely szerint a rendőrség kiterjeszti a képzéseit, és fokozott figyelemmel jár el a párkapcsolati erőszakkal érintett ügyekben.

Az egyesület közölte, hogy az ORFK és a BRFK vezetése egy személyes találkozón is megerősítette együttműködési szándékát a nőjogi szervezetekkel.

Ahogy írtuk, Fülöp Gergely rendőr alezredes, a BRFK Kommunikációs Osztály vezetője és Gál Kristóf ezredes, az ORFK Kommunikációs Szolgálat szolgálatvezetője rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze február 11-én, ahol többek között elismerték: hibáztak annak a január 29-i lakástűzben elhunyt kétgyermekes japán családanyának az ügyében, amelyet sokáig balesetként kezeltek, ám végül a nőjogi szervezetek és az általános társadalmi felháborodás nyomására kiderítették, hogy az áldozat volt férje gyilkolta meg gyermekei anyját. Kiderült, hogy az áldozat többször is feljelentette volt férjét, aki halálosan meg is fenyegette a nőt, azonban a feljelentések miatt a rendőrség nem indított nyomozást. Az ügy lezárása után végül a BRFK bocsánatot kért, és elrendelte a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálatát. A rendőrség ígéretet tett arra is, hogy az ügy miatt országosan felülvizsgálják az összes elutasított, családon belüli erőszakról szóló feljelentést.

Az elmúlt hetek társadalmi összefogásának sikere, hogy a rendőrség és a kormány is kénytelen volt megszólalni a nők elleni erőszakkal kapcsolatban

– írta a Patent Egyesület a közösségi oldalán a rendőrség lépéseire reagálva.

A szervezet szerint ezek csupán a kezdeti lépések, és még nagyon sok munka van hátra, többek között átfogó képzések bevezetését sürgetik, továbbá abban bíznak, hogy a nőszervezetek bevonása a rendőrképzésbe változást indíthat el az áldozatvédelemben.