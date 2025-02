Leigazolta a Magyar Nemzet Robert C. Castelt

A Magyar Nemzet főmunkatársa lett Robert C. Castel, izraeli biztonságpolitikai szakértő. Castel szerepel majd videós tartalmakban és rendszeresen jelennek meg elemzései az online és nyomtatott felületeken is.

Leigazolta a Magyar Nemzet Robert C. Castel, Izraelben élő, magyar származású biztonságpolitikai szakértőt.

„Legyen szó hadviselésről, biztonságpolitikáról vagy geopolitikáról, Robert C. Castel saját tapasztalataira építve mutatja be, milyen az élet a veszélyek világában” – írja a lap, hozzátéve, hogy az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője a lap főmunkatársaként tevékenykedik majd.

Mint írják, Castel innentől rendszeresen jelentkezik a Magyar Nemzet különböző felületein elemzéseivel főmunkatársként, továbbá az online és a nyomtatott kiadásban is megjelennek írásai és videós tartalmakban is szerepel majd: saját műsora is indul. Emellett Robert C. Castel a HírTV műsoraiban is rendszeresen feltűnik majd. Az Izraelben élő, magyar származású Kohn Róbert néven született szakértő gyermekkorában vándorolt ki Erdélyből családjával.

Visszatekintve az időben, több mint négy évtizednyi távolságba, egy kisdiákot látok az aradi napilap szerkesztőségében, amint egy ősrégi Underwood írógépen pötyögteti le élete első publicisztikáját. Aztán kivándorlásba, háborúkba zuhantak az évek, közel fél évszázad telt el, és egy nagy vargabetűt leírva, de visszatértem azokba a berkekbe, ahonnan elindultam. 1983 őszén sem én, sem akkori mestereim nem gondolták volna, hogy 2025-ben az a megtiszteltetés ér majd, hogy Magyarország talán legpatinásabb nevű médiaorgánumának lehetek a főmunkatársa. Nagyon hálás vagyok a felkérésért, és köszönöm a belém vetett bizalmat

– mondta el lapnak adott interjújában a biztonságpolitikai szakértő.

Robert C. Castel a Herzl Institute-University of Haifa és az Izraeli Demokrácia Intézet (IDI) volt tudományos munkatársa, a Neokohn.hu főmunkatársa, az Ultrahang podcast, a Tűzvonalban, a Karc FM állandó szakértője. Kutatási területe: katonai innováció, alkalmazott kreativitás és innováció műveleti körülmények között, aszimmetrikus hadviselés, geopolitika. Pályájáról részletesen a szakértő saját oldalán, ide kattintva lehet többet megtudni.