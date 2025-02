Vissza Európába – elkezdődött a Tisza Párt nagyszabású kongresszusa

Magyar Péter és a Tisza Párt évértékelő és országértékelő eseményt tart február 15-én, szombaton a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Az egész napos rendezvényen szó lesz a párt európai szerepléséről, a magyar vidék szerepéről, a biztonság és szövetség kérdéséről, de még a sport szerepéről a diplomáciában is. Az eseményt pedig Magyar Péter zárja évértékelő beszédével.

Magyar Péter tavaly február 11-én lépett elő a politikai színtérre és hónapok alatt leuralta az ellenzéki teret. Az első évforduló alkalmából a Tisza Párt vezetője ellátogatott Gulyás Mártonhoz a Partizán műsorába, ahonnan politikai pályafutása indult, szombat reggelre pedig meghirdetett egy egésznapos évértékelő és országértékelő rendezvényt.

Az eseményen kerekasztal-beszélgetésekre és plenáris felszólalásokra kerül sor európai parlamenti képviselőinkkel, a TISZA munkacsoportjainak szakértőivel és a TISZA prominens arcaival. Ezzel párhuzamosan kis csoportok zárt körben kampányfelkészítésen is részt vesznek, ahol kép- és hangfelvételek nem készülhetnek, de az újságíróknak szervezett formában lesz lehetőségük ide is rövid ideig betekinteni. Mi pedig mindenről beszámolunk a helyszínről.

A Tiszának a reggeli gyönyörűsége

Szombaton reggel a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ gyülekeznek az újságírók és a Tisza Párt támogatói. Nincs túl nagy tömeg, ugyanis az eseményen csak 2000 fő vehet részt személyesen.

Tudjuk, hogy közösségünk ennél sokkal nagyobb, és szívünk szerint mindenkit szeretettel meghívnánk a szombati rendezvényre, azonban a jelenlegi keretek miatt sajnos most nem tudunk mindenkit vendégül látni

– írta támogatóinak a Tisza Párt a létszámbeli korlátozással kapcsolatban.

Ahogyan a regisztrációra várakozunk beugrik Bessenyei György A Tiszának reggeli gyönyörűsége című verse, igaz valószínűleg csak a párt neve és az időpont miatt, ugyanis más kapcsolat nincs a vers és a mostani rendezvény között.

A látogatókat a főbejáraton engedik be, a regisztráció után pedig mindenki kap egy ajándékcsomagot. A támogatók számára megnyitott területből a sajtó munkatársai nem sokat látnak, ugyanis az újságírókat egy hátsó ajtón engedik be, majd felvezetik őket a sajtószobába, ahonnan csak a plenáris terembe mehetnek be.

A párt szerint a Vissza Európába címmel meghirdetett konferencia egyik célja, hogy reagáljon arra a sokszor hangoztatott kritikára, miszerint a Tisza Párt egy one man show, ezért az eseményen számos új arcot ismerhetnek meg a jelenlévők és azok, akik online követik a rendezvényt.

Az eseményt egy rövid köszöntőbeszéd nyitotta meg, amelyben meghallgathattuk, a Tisza Párt létrejöttének történetét – legalábbis a Tisza Párt Magyar Péterhez köthető történetét, hiszen a párt már régóta létezett – majd felvázolták a mai esemény menetrendjét.

A Tisza mára Magyarország legerősebb pártjává vált

– fogalmazott köszöntőjében a műsorvezető, amit hatalmas tapsvihart váltott ki az egybegyűltekből.

A Tisza közössége Európában

Az esemény első előadását Tarr Zoltán tartotta meg. A református lelkész április 6-án vált ismertté a szélesebb nyilvánosság számára, amikor felszólalt a Kossuth téri tüntetésen az állam és az egyház összefonódása ellen. Ennek következményeként lelkészt elbocsájtották állami állásából. Jelenleg a Tisza Párt EP-képviselőjeként dolgozik.

Az EP-képviselő megpróbálta kicsit felrázni a tömeget, úgyhogy azzal indított, hogy körbe kérdezte a tömeget, hogy ki honnan érkezett. A terv bejött, ugyanis a közönség ujjongva fogadta, amikor egy hozzá közeli térséget említett a szónokló politikus.

Ma megpróbálunk ennek a tiszaságnak mélyére menni, hogy mégis kik vagyunk, mik vagyunk, hogy vagyunk

– vezette fel Tarr Zoltán.

Az EP-képviselő egy történettel folytatta: New York-ban egyszer összeültek a szakértők, hogy megfejtsék merre halad a városuk és arra jutottak, hogy h minden így megy tovább, akkor vége lesz New York-nak. Azért jutottak erre a következtetésre, mert úgy számolták, hogy a népesség növekedése miatt 6 millió lóra lesz szükség, de a lovak végtermékét nem tudják majd hova rakni. A szakértők viszont nem számoltak azzal, hogy a lovakat leváltották az autók.

Ebben a történetben mi vagyunk, ti vagytok az autómobil, nem elemzem tovább, hogy kik vagy mik a további szereplők

– fogalmazott az EP-képviselő.

Tarr Zoltán szerint sokkal több van a magyar néplélekben, mint ami most látszik. Úgy gondolja a Tisza Párt támogatóit a hazaszeretet köti össze, amíg a mostani uralkodóréteget közös bűn tartja össze, ezért nem értik, hogy mi történik a Tiszánál.. Azonban nem csak egy magyar sajátossággal kell szembenéznie a Tisza Pártnak, hanem egy uniós szintű problémával.

Az Orbán-féle világ, nagyon sok színben és nagyon sok formában egyre több helyen jelent fenyegető valóságot és folytatgató kihívást

– részletezte Tarr Zoltán, majd hozzátette, hogy a magyar miniszterelnököt és korrupt kormányát kizárólag az érdekeik vezetik őket és ez megjelenik máshol is.

A közönség sem pihenhet

A mi feladatunk, hogy hogy lehet ezt a játékszabályrendszert megkerülve a lényegről, igazságról beszélni. Amikor Magyarország sorsáról beszélünk, nemcsak a magánügyünkről, hanem Európa jövőjéről is. Nem egészen egy év telt el, de már megszületett egy új Magyarország, ez csodálatos, ti ennek vagytok a képviselői

– fogalmazott Tarr Zoltán.

A képviselő beszédében megemlítette, hogy új szlogen is született a Tisza megszületésével, amelyre a tömeg elkezdte skandálni: „Árad a Tisza!”

A tömeg azonban a skandálás után sem pihenhetett, ugyanis Tarr Zoltán bemutatott egy képet a tavalyi kampányzáró, Hősök terére összehívott tüntetésről és azt kérte a jelenlévőket, hogy ki akkor is ott volt az álljon fel és tapsoljon. A teremben mindenki felállt és tapsolt.

Ám ezzel sem ért véget a közönség feladata, ugyanis a képviselő azt kérte, hogy olvassák fel azt a mondatot, amely meghatározza azt, hogy mit csinál a Tisza Párt:

Lépésről lépésre, tégláról téglára visszavesszük a hazánkat, és építünk közösen egy békés, igazságos, modern, európai és élhető Magyarországot.

Majd azt is elárulta, hogy miért csinálja ezt a Tisza Párt: „a morális, gazdasági, társadalmi, politikai és megélhetési válság miatt és mert ez a nagy és egyetlen esélyük”.

A vízen járás művészete

Tarr Zoltán elmondta, hogy bár szeret színpadon lenni, de nem szeretett volna politikus lenni. A kényszer viszont így hozta.

Elmesélte, hogy gyerekkorában úszó volt – és bár nem szerette, de pechére nagyon jól ment neki –, így jól emlékszik arra, hogy milyen rossz volt a medence mellett állni, tudva azt, hogy be kell ugrania a 13,5 fokos vízbe. Amikor már benne volt a vízbe, akkor viszont már nem volt baj, akkor már csinálta.

Sokan állnak még most a medence szélén, de lehet jönni be lehet ugrani, ugyanis már 13,5 fokos a víz, hanem egy kicsit melegebb. Van hely még úszni és szívesen várunk mindenkit, mert lehet valaki gyorsabban úszik mint mi, vagy ad absurdum tud a vízen járni

– bíztatta Tarr Zoltán az összegyűlteket.

Agrárkerekasztal – Magyar vidék, magyar kincs

Tarr Zoltán beszámolója után egy 10 perces videót vetítettek le, amely után a magyar vidékről szóló beszélgetés következett. Ezek az úgynevezett Tisza-világ videók a nap folyamán rendszeresen feltűnnek majd, az első ilyen kisfilm Magyar Péter korábbi interjúiból, beszédéből volt összevágva.

A kerekasztal beszélgetésen részt vett Bóna Szabolcs, agrármérnök, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt igazgatója, 2022-ben az év állattenyésztője díj nyertese, Kökény Attila, talajmegújító tanácsadó, a RAD direktvetőgép tervezője, a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója és Varga Lőrinc, fiatal gazda, őstermelő. A moderátor pedig Magyar Péter volt.

Bóna Szabolcs azzal indította a beszélgetést, hogy bár nagyon rosszul használt szó, az, hogy paraszt, de ő büszke arra parasztnak nevezheti magát, mert ez a szó írja le leginkább azt a tevékenységet, amelyet ő végez. Varga Lőrinc, aki Magyar Péter megfogalmazása szerint hamarosan „diplomás paraszt” lesz pedig arról mesélt, hogy ő már kénytelen az általa megtermelt lucernát Stájerországba exportálni, mert a magyar állattartás visszaszorulása miatt nincs Magyarországon felvevőpiaca takarmányának. Kökény Attila pedig elmondta, hogy hazánkban hiába kap sok támogatást az agrárium, nem foglalkoznak a talajmegújításával.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)