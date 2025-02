Pert nyert egy vak rab, akivel megalázóan bántak a tiszalöki börtönben

Élete legkiszolgáltatottabb időszakaként hivatkozik a tiszalöki börtönben töltött évekre egy rab, akivel állítása és az ítélet szerint megalázóan bántak a büntetés-végrehajtás munkatársai, nem vették figyelembe, hogy 98 százalékban látássérült. Lépcsőznie, ágyat másznia is kellett, egyszer pedig hozzábilincselték egy orvosi rendelő radiátorához.

Még 2019-ben került a tiszalöki börtönbe csalásért az a 98 százalékban látássérült férfi, aki most pert nyert a büntetés-végrehajtás ellen, amiért megalázó módon bántak vele. Az ítélet szerint a börtönnek nem lett volna szabad úgy bánnia a férfival, mintha ugyanolyan rab lenne, mint a többi.

Nagy Sándor születése óta 98 százalékos látássérült, az elmúlt években nyomkövetővel a lábán otthon lehetett, de előtte, 2019 szeptembere és 2021 júniusa között börtönben ült, csalás miatt Tiszalökön, ahol a férfi szerint megalázó helyzetek sorát kellett átélnie. Elmondása szerint a fogva tartott társaira volt rászorulva mindenben, mert a bv munkatársai egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy ő nem tud önállóan közlekedni. Azért most beszél az ügyről először, mert pénteken lett feltételesen szabad, lekerült róla a lábbilincs – mondta el az RTL Híradónak.

Nagy Sándor azt állítja, élete legkiszolgáltatottabb szakasza volt a börtönben töltött idő, mert még fürdeni is a zárkatársai vállát fogva jutott el. Vak emberként lépcsőznie kellett, a liftet nem használhatta, de volt, hogy olyan cellába került, hogy hatszemélyes emeletes ágyra kellett felmásznia, emiatt meg is sérült. Szerinte hiába jelezte, hogy látássérültként nagyobb segítségre szorul, nem vették komolyan a fogyatékosságát. Állítása szerint sokszor becsmérelték is a bv-sek.

Hozzábilincselték a radiátorhoz, hogy el ne szaladjon

Az után kért jogi segítséget egy jogvédő szervezettől, hogy orvosi ellátása után gúnyt űztek belőle. A férfi azt állítja, hozzábilincselték a radiátorhoz a szájsebészeti klinikán, mondván, el ne szaladjon. Első fokon elutasították a panaszát, míg másodfokon már neki adtak igazat. A bíróság szerint hibázott a börtön, amiért ugyanúgy kezelték őt, mint a látó fogvatartottakat, súlyosan megsértve ezzel a rab emberi méltóságát. A bv a Kúriához fordult felülvizsgálatért, de hiába, kétmillió forintos kártérítést kellett fizetniük, és bocsánatkérésre kötelezték őket.

A büntetésvégrehajtástól azt írták az RTL-nek, hogy a fogyatékkal élő fogvatartottaknak is biztosítják a megfelelő elhelyezési körülményeket, ehhez országszerte 85 akadálymentes zárka áll rendelkezésre, amelyek nemcsak a mozgásukban korlátozott, de a látássérült fogvatartottak elhelyezésére is alkalmasak.