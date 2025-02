Távozik állami pozíciójából Vesztergom Dóra

Vesztergom Dóra, a Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője egy pénteken megjelent interjúban közölte, bár az elmúlt években jelentős előrelépéseket ért el a mögötte álló szakértői csapattal a meddőség megelőzésében és kezelésében, hamarosan távozik állami pozíciójából, hogy orvosi feladataira koncentrálhasson. A szakember beszélt az általa vezetett igazgatóság eredményeiről, a gyermekvállalás magyarországi helyzetéről, de még a volt államfővel való rokoni kapcsolata miatt kapott támadásokról is.

„Még egy hétig vagyok a Humán Reprodukciós Igazgatóság vezetője” – jelentette be a Köztér YouTube csatorna Közbeszéd című műsorának pénteken megjelent adásában Vesztergom Dóra, az Országos Kórházi Főigazgatósághoz tartozó Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője.

A szülész-nőgyógyász, endokrinológus, meddőségi specialista, IVF-szakorvos szerint Magyarországon az oktatási rendszer a gyermekvállalás lehetősége helyett inkább arra koncentrál, hogy „hogyan ne legyen gyerek”.

Vesztergom Dóra az interjúban elmondta, sok támadást kapott a volt államfőhöz, Novák Katalinhoz fűződő rokoni kapcsolata miatt.

Egyszerűbb lett volna, hogyha nem lett volna a sógornőm, mert ez alapján én úgy futottam, mint egy olyan ember, aki nem is szakember, és ezt próbálták az újságok bebizonyítani, hogy sőt, most legutóbb még azt kérdőjelezték meg, hogy van-e szakvizsgám

– fogalmazott a szakember, aki úgy látja, hogy a mögötte álló csapattal az elmúlt három évben több eredményt is sikerült elérni az állami kézbe vett meddőség megelőzésére és kezelésére hivatott rendszer megváltoztatására, ennek ellenére orvosi munkáira kíván figyelni a jövőben, állami feladat ellátását nem tervezi, de nyitottan áll a lehetőségek előtt.

A Humánreprodukciós Igazgatóság vezetője hangsúlyozta, hogy az elmúlt években megtörtént az ellátórendszer alapjainak lerakása, intézményeinek bővítése, finanszírozásának kialakítása, létrejött az eredményességet láthatóvá tevő egységes adatgyűjtés, elindul a korábban Magyarországon nem létező reproduktív endokrinológusképzés, és ami a legfontosabb, a kezelések nyomán a nemzetközileg meghatározott kumulatív élveszületési ráta a korábbi 18.5 százalékról 2025-ben várhatóan 20,5 százalékra, jövőre a tervek szerint 24,5 százalékra nő.

„Rengeteg jogszabályt megváltoztattunk, és tudnék beszélni arról, hogy most miért lett jobb a pácienseknek” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a meddőség problémája Magyarországon is nagyon sokakat érint, „20 évvel ezelőtt minden nyolcadik nő volt gyermektelen, most már azt látjuk, hogy minden harmadik” – mondta a szakember.

Vesztergom Dóra az interjúban többek között arról is beszélt, hogy