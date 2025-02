Vitézy Dávid: Lázár János saját kezűleg húzta le 2022-ben Rákosrendező vasúti fejlesztését

Vitézy Dávid szombat reggeli posztjában a rákosrendezői beruházásról írta le véleményét. Megfogalmazta, hogy Rákosrendező vasúti fejlesztését Lázár János állította le 2022-ben, amikor a főváros valamennyi fontos fejlesztését is. Egy táblázatot is mellékelt bejegyzéséhez, melyben az építési és közlekedési miniszter kézírása is szerepel.

„A saját kézírásával összefirkált táblázat bizonyítja ezt. Idegesen még azt is ráfirkálta nyomatékosítva: Lezárni!” – írta Vitézy Dávid.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint „ez Budapest egyik legfontosabb bevezető vonala, mely rémes állapotban van”, ahol a vonatok „döcögve” közlekednek a Nyugati pályaudvar felé.

A Budapesti Fejlesztési Központ 2021-ben még Vitézy Dávid vezetése alatt kezdte meg a Nyugati és Rákospalota-Újpest közötti szakasz felújításának előkészítését, melyhez európai uniós forrást is szerzett. A beruházás részeként újjáépítették volna Rákosrendező vasútállomást, valamint szűkítették volna a vasúti területet.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a „terület fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a vasútvonal rendbetétele”, majd utalt arra, hogy „a kormány 2024-ben újból elvállalta a szakasz fejlesztését, 2039-ig pedig a telek vételárát sem kell kifizetni a vevőnek, immár Budapestnek, ha ez a vasúti fejlesztés nem készül el”.

Kiemelte, hogy nemcsak a vasútállomás miatt lenne fontos a fejlesztés, hanem a késések csökkentése miatt is, továbbá szerinte ez okozza azt, hogy „az esztergomi vonalról nem járhat több vonat a Nyugatiba”. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „igény lenne rá, ahogy Vác és Veresegyház felől is”.

A bejegyzése végén a kormányt, azon belül Lázár János építési és közlekedési minisztert vádolta azzal, hogy leállította a vasúti fejlesztést 2022-ben. Ismét megjegyezte, hogy a tervezés sem indult újra, viszont úgy véli, hogy „legalább 6-7 évnyi munka, mire Rákosrendező mára használaton kívüli vágányai helyén várost lehet fejleszteni”.

A fejlesztéssel kapcsolatos tárgyalások az Építési és Közlekedési Minisztériumra hárulnak

Miután a főváros úgy döntött, hogy él elővásárlási jogával, és így megszerzi a területet, ezáltal Budapest valósíthat meg rajta fejlesztést. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor megbízta Lázár János építési és közlekedési minisztert, hogy tárgyaljon a fővárossal a váratlanul lefújt mini-Dubaj projekt helyén megvalósuló beruházásról.

Ennek értelmében az ő feladata lesz a terület értékesítését követően a vevővel folytatandó további tárgyalások lebonyolítása, valamint a Rákosrendezőn megvalósítandó állami beruházások, illetve a vevő általi beruházásokkal kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolása.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Lázár János rögtön megtette az első lépést, melyben a 330 ezer köbméternyi szemét elszállítására kötelezte a fővárost. Erre reagált Karácsony Gergely főpolgármester, aki Rákosrendezőt a város szégyenének nevezte, majd hozzátette, hogy egy ilyen jellegű feladatot csak partnerséggel lehet elvégezni.

„Budapest minden tőle telhetőt meg fog tenni, de a kormánynak is tartania kell magát az ígértekhez. Ami járt volna az arab milliárdosnak, az jár a budapestieknek is” – fűzte hozzá a főpolgármester.

