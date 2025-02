Elgázolták a szabálytalan biciklist, aki a baleset után kereket oldott

Elgázolt egy szabálytalan biciklist egy taxisofőr Budapesten az V. kerületben. Erről videó is készült, amin jól látszik, hogy a biciklis szinte a semmiből vágódik be a sofőr elé, akinek éppen zöldre váltott a lámpája, így nem is számított a kerékpárosra, aki valószínűleg a piroson ment át. A baleset után az elütött férfi felállt, és elhajtott. A rendőrség vizsgálja az ügyet.