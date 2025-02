Dömötör Csaba szerint a Tisza Párt kongresszusát Manfred Weberék finanszírozták

A fideszes európai parlamenti képviselő is reagált a Tisza Párt szombaton tartott kongresszusára. Dömötör Csaba szerint egyértelmű, hogy a rendezvényt Manfred Weberék finanszírozták, ezért is lehetett annyi Európai Néppárt-logó a rendezvényen.

„Emberemlékezet óta nem láttunk annyi Európai Néppárt-logót, mint a tegnapi tiszás rendezvényen. Nem is nagyon próbálták szőnyeg alá söpörni, hogy az egész Manfred Weberék politikai szponzorációja alatt fut” – fogalmazott Dömötör Csaba a Facebookon közzétett bejegyzésében.

A Fidesz európai parlamenti képviselője azt írta, „lehet, hogy a Tiszának nincs saját programja, de akik mögöttük állnak, azoknak nagyon is. S az EPP logók valóságos farsangja azt is szépen megmutatta, hogy hol is kell keresnünk ezt a programot”. „Mit képvisel tehát a tegnapi nótát fizető Európai Néppárt? Mit akarnak Weberék?” – tette fel a kérdést Dömötör, majd érveit kilenc pontban fektette le.

„Alapvető körülmény, hogy az Európai Néppárt a liberális és baloldali pártokkal lépett koalícióra a tavalyi választás után. Ebben nincs újdonság, sok éve ezt csinálják. Az Európai Néppárt a háborús politika fő motorja volt az elmúlt években. Fő felelősei annak, hogy Európa az elmúlt három évben 53 ezer milliárd (!) forintnak megfelelő összeget költött a háborúra. Manfred Weberék hozták tető alá a migrációs paktumot. Ez egy kötelező elosztási rendszer, pont olyan, mint amit a hazai baloldal évekig tagadott. Tavaly fogadták el azzal, hogy ha egy ország nem hajlandó a programban részt venni, vaskos büntetést kell fizetnie. Az EPP masszív támogatója volt mind a szankcióknak, mind a Green Deal-nek. A kettő úgy függ össze, hogy ezek fő felelősei a rekord mértékű energiaár-emelkedéseknek. Ebből született az elmúlt évtizedek legnagyobb inflációs hulláma, és ezért vergődnek nagyipari vállalatok szerte Európában. A német autóipar is ezért él meg válságos napokat, ami más országokra is kihat. Leépítenék az agrártámogatásokat is. Ursula von der Leyen egy olyan stratégai dokumentumot rendelt, amely alapján 2027 után leépítenék a területalapú támogatásokat. Ezt úgy oldanák meg, hogy a kifizetéseket jóval több feltételhez kötnék, így a támogatottak köre drasztikusan csökkenne. A néppárti hálózat sok éve fúrja a magyar energiaár-támogatási rendszert is (leánykori nevén: rezsicsökkentés). A legutóbbi „országspecifikus ajánlásokban” úgy írták, hogy már a 2024-25-ös fűtési szezon előtt ki kellene vezetni a „szükséghelyzeti intézkedéseket”. A néppárti-baloldali koalíciós megállapodásban az is szerepel, hogy továbbra is teljes gőzzel kell használni a jogállamisági eszköztárat, azaz, vissza kell tartani az egyet nem értő országok uniós forrásait. Ne feledjük az ideológiai úthengert sem. Manfred Weberék minden olyan LMBTQ-programot megtámogatnak, amelyet a liberális oldal megkövetel. Joggal gyanítják, hogy a fent vázolt elitpolitikának nincs társadalmi támogatottsága. Ezért feljebb tekernék az online cenzúrát. Ennek elsődleges eszköze az ún. DSA (digitális szolgáltatásokról szóló) rendelet, amelyet most szigorítani akarnak.”

„Nincs annyi hajzselé, nincs annyi monitorról felolvasott szöveg, nincs annyi saját magukról készíttetett beállított fotó, és nincs annyi EPP-logó a tiszás falon, amely feledtetni tudna egy sok évszázados tapasztalatot: ebben az országban végül soha nem volt többsége azoknak, akik mások programjaiból és elvárásaiból vezették le politikájukat” – zárta gondolatait az EP-képviselő.