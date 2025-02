Porig égett egy állatmenhely Gyöngyösorosziban

Teljesen leégett egy állatmenhely egyik épülete Gyöngyösorosziban. Macskák, csincsillák és egy aznap mentett őz is elpusztult a tűzvész következtében.

A Gyöngyösorosziban található állatmenhelyen a múlt hétvégén csaptak fel a lángok a melléképületben, amit kazánházként, szerszámtárolóként használtak, de állateledelek is a tűz martalékává váltak. A Tények riportjában látszik, hogy a falak koromfeketére égtek, a tetőszerkezetet is elpusztította a tűz, a kimentett állatok még napokkal később is rémültek voltak.

A Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány vezetője elmondta, hogy az épület teljesen megsemmisült, egy gázpalack is volt bent, ami felrobbant, a tűz pedig tovább terjedt a fűtött helyiségbe, ahol több lábadozó állat volt. Macskák, csincsillák, és egy aznap mentett őz is elpusztult a tűzvész következtében.

Egy macskát a tűzoltók mentettek ki, sokkos állapotban volt, de életben maradt. Kutyákat és haszonállatok is voltak a befogadottak sorában. A menhely vezetője elmondta, hogy voltak olyan jó ösztönnel megáldott állatok, akiknek még időben sikerült elmenekülni, és az este vissza is tértek.

Egyelőre nem tudják, hogy mi okozta a tüzet, de most megpróbálják újra felépíteni az épületet.