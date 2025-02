A Honvédelmi Minisztérium szerint Ruszin-Szendi Romulusz sértettségből állt be a Tisza Pártba

Továbbra is izzik a levegő Ruszin-Szendi Romulusz körül, miután hivatalosan is csatlakozott a Tisza Párthoz mint honvédelemért felelős szakpolitikus. Előbb Hadházy Ákos nevezte „többszörösen korrumpálódott fideszes csúcsvezetőnek”, majd Németh Szilárd is kifakadt a korábbi vezérkari főnökre, és arra kérte, „ne keresse többé”.

A bírálók sorába beállt a Honvédelmi Minisztérium is, az RTL Híradójának nyilatkozva azt mondták, hogy a Magyar Honvédség volt parancsnoka „egy sértett ember, akinek távoznia kellett a pozíciójából”.

Ruszin és Magyar Péter is azért fordultak a kormány ellen, mert elveszítették többmilliós fizetéssel járó állásaikat

– közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Mint ismert, a volt honvéd vezérkari főnök is beszédet mondott a Tisza Párt szombati kongresszusán, ahol többek között keleti és déli fenyegetettségről, háborús semlegességről, magyar–amerikai katonai bizalomról beszélt, valamint kritizálta a honvédség fiatalítási programját.