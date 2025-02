Meghalt Krupp Béla, a Népszabadság egykori fotósa

58 éves korában meghalt Krupp „Krumpli” Béla, a Népszabadság egykori fotósa, multimédiás szerkesztője, a Kincsünk a piac! mozgalom meghatározó tagja. Ő volt a Népszabadság online verziójának az első képszerkesztője.

Krupp Béla angol nyelv és irodalom, valamint kommunikáció- és médiatudomány szakon végzett az ELTE-n, de még egyetemi tanulmányai alatt főszerkesztője volt a Sosi? – Na mi van? online magazinnak. A fotós 2009 óta szabadúszóként tevékenykedett.

A Népszabadság Online a közösségi oldalán emlékezett meg egykori munkatársáról, akire az eredeti gárda oszlopaként hivatkoznak.

Neki köszönhetjük a Best of Nol válogatásalbumot, ezer viccet, markáns szöveget. Személyisége belénk égett, mint egy jó fénykép. Maga volt a Best of Nol